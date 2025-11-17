به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسؤل کتابخانه‌های رضوی شهرستان میناب گفت: این کتاب‌ها «هدیه برای امام رضا» و «٢٣ نویسنده، ٢٣ دانش آموز» بود.

بتول مظفری افزود: ۶٧ دانش آموز مقطع ابتدایی چهار مدرسه این دو کتاب را نوشته‌اند.

وی گفت: دانش آموزان علاقمند به نگارش کتاب می‌توانند به دفتر کانون خدمت رضوی شهرستان میناب مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید: برگزاری جشن کتاب در روستای دمشهر میناب

در پایان این مراسم با اهدای لوح از نویسندگان این کتاب‌ها تقدیر شد.