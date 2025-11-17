پخش زنده
امروز: -
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از دو عنوان کتاب با موضوع امام رئوف در میناب رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسؤل کتابخانههای رضوی شهرستان میناب گفت: این کتابها «هدیه برای امام رضا» و «٢٣ نویسنده، ٢٣ دانش آموز» بود.
بتول مظفری افزود: ۶٧ دانش آموز مقطع ابتدایی چهار مدرسه این دو کتاب را نوشتهاند.
وی گفت: دانش آموزان علاقمند به نگارش کتاب میتوانند به دفتر کانون خدمت رضوی شهرستان میناب مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: برگزاری جشن کتاب در روستای دمشهر میناب
در پایان این مراسم با اهدای لوح از نویسندگان این کتابها تقدیر شد.