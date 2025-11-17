مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران در آیین بهره‌برداری از نخستین نیروگاه‌های خورشیدی مدارس تهران گفت: مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی، ناترازی انرژی و آب، تنها با مشارکت مردم، همراهی جامعه محلی و همکاری نهاد‌های دولتی و عمومی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، افشین کلانتری، مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، در مراسم بهره‌برداری از نخستین نیروگاه‌های خورشیدی مدارس تهران گفت: این پروژه با حمایت دولت کره جنوبی و توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران اجرا شده است.

او با اشاره به مؤلفه‌های اصلی این طرح افزود که نتیجه فیزیکی پروژه با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و تلاش پیمانکاران متخصص محقق شده و اکنون نیروگاه خورشیدی نصب‌شده در مدرسه به‌عنوان نماد این همکاری مشاهده می‌شود.

کلانتری بخش آموزشی طرح را محور مهم آن دانست و گفت: در کنار راه‌اندازی نیروگاه، آموزش جامع به دانش‌آموزان و آگاهی‌بخشی درباره استفاده از تسهیلات نصب نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در واحدهای مسکونی و تجاری نیز انجام شده است.

وی همچنین توانمندسازی نهادهای دولتی در زمینه گزارش‌دهی فعالیت‌های مرتبط با توسعه و مدیریت شهری را یکی از دستاوردهای این پروژه عنوان کرد و افزود: گزارش‌هایی متناسب با سیاست‌های ملی شهری و دستور کار جدید شهری تهیه شده که در آینده مورد استفاده دستگاه‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

کلانتری با بیان اینکه محور اصلی این پروژه مقابله با تغییرات اقلیمی است، تأکید کرد پیامدهای این تغییرات، از جمله ناترازی انرژی، بحران آب و شکل‌گیری مهاجرت‌های گسترده، امروز به‌شدت کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است و مواجهه با این شرایط نیازمند عزمی همگانی است.

او گفت سیاست‌گذاری عمومی باید با محوریت مردم طراحی و اجرا شود؛ زیرا توان بخش دولتی بدون مشارکت جامعه پاسخگوی حجم چالش‌های طبیعی و اقلیمی نیست. کلانتری توجه به سازگاری و آمادگی در برابر تغییرات محیطی و همچنین مهربانی و پیشگیری از آسیب به طبیعت را از ضروریات این مسیر دانست.

مدیر دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به همکاری شرکت بازآفرینی شهری در این پروژه گفت این طرح زمینه‌ای برای گسترش الگوی نیروگاه‌های خورشیدی در محلات هدف بازآفرینی شهری ایجاد کرده است و کارشناسان محلی و شهری در روند آموزش جامعه محلی نقش مؤثری داشته‌اند. او از شهرداری تهران به‌ویژه برای همراهی در برگزاری دوره‌های آموزشی تقدیر کرد.کلانتری ابراز امیدواری کرد تجربه ایجادشده در این پروژه با توافق‌های مشترک میان سازمان‌ها تداوم یابد و سازمان ملل متحد نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری خود را ادامه دهد.

وی همچنین از حمایت‌های دولت کره جنوبی قدردانی کرد و خواستار استمرار همراهی حامیان مالی در توسعه پروژه‌های مشابه شد.

او در پایان از همه همکاران و شرکای پروژه قدردانی کرد و گفت امیدوار است این تجربه همکاری مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت محلی را در کشور تقویت کند.