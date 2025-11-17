معاون اول رئیس‌جمهور برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، وارد فرودگاه بین‌المللی وونکوا مسکو شد و مورد استقبال معاون وزیر خارجه روسیه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه وونکوا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در خصوص اهمیت اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای، گفت: سازمان شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای است که جمعیت کشور‌های عضو به بیش از ۳،۴ میلیارد نفر می‌رسد.

وی ادامه داد: ۱۰ کشور عضو این سازمان از نظر فرهنگی، تمدنی و تاریخی اشتراکات فراوانی دارند و بهترین سازمان برای توسعه همکاری‌ها، رفع و تامین نیاز‌ها و تعامل و همکاری محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: از دو سال گذشته که ایران عضو رسمی این سازمان شده است، رفت و آمد و تعاملات فراوانی در قالب سازمان شانگهای داشته‌ایم و امیدواریم این روند همکاری به شرایط بسیار خوبی برسد و ما بتوانیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خود، کشور‌های منطقه و به نفع صلح، آرامش و دوستی بین ملت‌ها استفاده کنیم.

محمدرضا عارف در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، با برخی سران و مقامات کشور‌های عضو این سازمان نیز در زمینه بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، انرژی و ترانزیتی دیدار خواهد کرد.

افزایش استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری، توسعه طرح های مشترک انرژی و حمل‌ونقل، و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، محور‌های اصلی اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای است.

در این اجلاس علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان، نخست‌وزیران روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز حضور دارند.