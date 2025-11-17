به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین نوزاد حاصل از تزریق داخل رحمی اسپرم (IUI) در مرکز ناباروری سطح دو بیمارستان امام خمینی متولد شد و برگ دیگری از خدمت‌رسانی تخصصی در حوزه درمان ناباروری در شهرستان کهگیلویه و بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت رقم خورد.

متخصص زنان و زایمان بیمارستان با اعلام این خبر گفت: خانمی با سابقه ناباروری ثانویه به مدت ۹ سال که از درمان‌های قبلی نتیجه‌ای نگرفته بود، در این مرکز تحت بررسی‌های کامل و آزمایش‌های تخصصی قرار گرفت و خوشبختانه با نخستین نوبت IUI باردار شد.

دکتر آناهیتا دهقانی افزود: تولد این نوزادموجب خوشحالی و امیدواری زوج‌های در انتظار این روش باداری شد.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با اشاره به گسترش خدمات ناباروری در این مرکز گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵۰۰ مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری داشتیم که برای ۱۰۰ نفر تزریق IUI انجام شد و از این تعداد، ۲۵ مورد با نتیجه مثبت همراه بوده است.

حسین پایمرد افزود: تولد نخستین نوزاد حاصل از این روش در مرکز ناباروری سطح دو بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، نتیجه تلاش تیم درمان و اعتماد مردم بوده است.

پایمرد با بیان اینکه همه خدمات این مرکز ناباروری با تعرفه دولتی ارائه می‌شود، افزود: با راه اندازی این مرکز زوج‌های نیازمند بارداری بدون نیاز به تحمل هزینه‌های بالای ایاب‌وذهاب و سفر به شهر‌های دیگر، درمان‌های تخصصی ناباروری را در شهرستان خود دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این موفقیت ارزشمند، گامی مهم برای ارتقای سطح خدمات درمانی و امیدبخشی به زوج‌های نابارور در شهرستان کهگیلویه است.