معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از تشدید نظارتها بر بازار میوه و ترهبار خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای عمده و خردهفروشی در این حوزه انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسین منصوری با بیان اینکه بازرسیها بر اساس برنامهریزی و منطقهبندی مشخص و با همکاری اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط انجام میشود، گفت: این نظارتها در قالب گشتهای مشترک با ادارهکل تعزیرات حکومتی به صورت مستمر در حال اجراست.
وی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی افزود: بخشی از مشکلات بازار ناشی از تفاوت قیمتهای مصوب با نرخهای عرضه در بازار است.
منصوری تأکید کرد: واحدهای صنفی موظفاند متناسب با درجه کیفیت کالا و میزان سود مجاز اقدام به عرضه محصولات کنند. در میادین میوه و ترهبار نیز واحدهای فعال باید فاکتور فروش صادر کنند تا امکان کنترل دقیق قیمتها فراهم شود.
وی همچنین از الزام واحدها به نصب برچسب قیمت بر اساس درجهبندی کالا خبر داد و افزود: در صورت مشاهده تخلف، اخطار صادر و در صورت تکرار با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت استان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۱۰ پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف تشکیل شده است.
به گفته وی، هدف اصلی از این نظارتها، برقراری ثبات در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.