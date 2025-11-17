دبیر کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران در آیین بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی مدارس شهر تهران، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را یک ضرورت و مسئولیت ملی دانست و بر مشارکت همه دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و جامعه محلی در توسعه این طرح‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما صادق پوراقدم، دبیر کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران، در مراسم بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی نصب‌شده در مدارس شهر تهران با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نه یک انتخاب، بلکه یک مسئولیت ملی است.

وی این پروژه را نمونه‌ای موفق از همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، دفاتر محلی و همچنین جامعه محلی و شهروندان دانست و افزود: این طرح بخشی از اجرای اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی‌های پاک است و می‌تواند الگویی برای توسعه پروژه‌های مشابه باشد.

پوراقدم با قدردانی از دانش‌آموزان هنرستانی که در مراحل اجرایی این پروژه حضور داشتند، نقش آنان را در تجربه‌آموزی و مشارکت عملی ارزشمند دانست و گفت: این طرح علاوه بر بُعد فنی، جنبه آموزشی مهمی دارد و می‌تواند الگوی مشارکت نسل جوان در پروژه‌های شهری و محیط زیستی باشد.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدام، آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های بین‌بخشی در توسعه شهری و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشد و از همه دست‌اندرکاران این پروژه قدردانی کرد.