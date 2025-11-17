

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست بررسی مشکلات شهر زیراب گفت: بازنشستگان فولاد به ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض دارند که این موضوع به کمیسیون اصل نود ارجاع شد

علی کشوری افزود: شکایات و مطالبات بازنشستگان فولاد بررسی و هویت مستقل صندوق بازنشستگی فولاد حفظ خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، ادامه داد: بازنشستگان فولاد درباره همسان‌سازی، بیمه درمان و احتمال واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد دغدغه‌هایی دارند و تصور می‌کردند قرار است زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار بگیرند.

علی کشوری با بیان اینکه این نگرانی‌ها کاملاً رفع شده است، افزود: صندوق بازنشستگی فولاد هویت مستقل خود را حفظ خواهد کرد و تغییرات پیش‌رو صرفاً ساختاری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند پیگیری مطالبات و خدمات‌دهی به بازنشستگان را تسهیل کند.

او گفت: موضوع همسان‌سازی در کمیسیون اجتماعی بررسی و شکایات مرتبط نیز در کمیسیون اصل نود مطرح و مقرر شد تا دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان فولاد، مسئولان مربوطه و مدیران صندوق برگزار شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی مانند همسان‌سازی، مطالبات بیمه‌ای و نحوه عملکرد شرکت بیمه طرف قرارداد، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.





نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به مطالبات جانبازان حوزه انتخابیه نیز اشاره کرد و گفت: جانبازان خواستار اجرای صحیح قانون جامع ایثارگری هستند و این موضوع در سفر پیش روی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به مازندران بررسی خواهد شد