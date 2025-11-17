توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر کشاورزی خراسان رضوی برای جبران ناترازی برق
توسعه انرژیهای نو، باهدف جلوگیری از کاهش تولید کشاورزی ،در اولویت برنامه سهساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سالهای اخیر بهدلیل ناترازی در تأمین برق، از اردیبهشت تا پایان شهریور، برق چاههای کشاورزی استان هفتهای ۶ روز بین ساعت ۱۱ تا ۱۷ قطع میشد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید بخش کشاورزی گذاشت.
مجید جعفری اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخش کشاورزی استان متعهد به تولید بیش از ۳۲۶ مگاوات برق تجدیدپذیر در افق سهساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ شده است .
وی ادامه داد: تاکنون در قالب ۳۲ جلسه ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و ۱۰ جلسه کمیته کشاورزی نیروگاههای تجدیدپذیر، موانع اجرایی این طرحها بررسی شده است و تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۹۱۷ طرح خورشیدی کوچک و بزرگ با ظرفیت ۸۶ و دو دهم مگاوات در حال اجرا یا بهرهبرداری است که از این میزان، ۳۶ و دو دهم مگاوات عملیاتی شده است.
جعفری همچنین به راهاندازی یک نیروگاه تجمیعی ۳ مگاواتی با عضویت ۵۷ چاه و ۱۷۰۰ مالک اشاره کرد و افزود: ۷ طرح دیگر نیز با ظرفیت ۲۱ مگاوات در حال اجراست که انتظار میرود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی گفت : در حوزه بیوگاز، استان دارای ۴۶ منبع تخمیر است که ۲۲ مورد فعال هستند و میتوانند به ازای هر دام سنگین بین یک ونیم تا ۲ کیلووات برق تولید کنند.
جعفری گفت: کشاورزان خراسان رضوی ثابت کردهاند که در مسیر پایداری انرژی و تولید مسئولانه پیشگام هستند، اما حمایت مالی و همکاری شرکت برق برای تسریع در بهرهبرداری نیروگاهها ضروری است.