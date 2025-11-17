توسعه انرژی‌های نو، باهدف جلوگیری از کاهش تولید کشاورزی ،در اولویت برنامه سه‌ساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال‌های اخیر به‌دلیل ناترازی در تأمین برق، از اردیبهشت تا پایان شهریور، برق چاه‌های کشاورزی استان هفته‌ای ۶ روز بین ساعت ۱۱ تا ۱۷ قطع می‌شد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید بخش کشاورزی گذاشت.

مجید جعفری اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش کشاورزی استان متعهد به تولید بیش از ۳۲۶ مگاوات برق تجدیدپذیر در افق سه‌ساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ شده است .

وی ادامه داد: تاکنون در قالب ۳۲ جلسه ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ۱۰ جلسه کمیته کشاورزی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، موانع اجرایی این طرح‌ها بررسی شده است و تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۹۱۷ طرح خورشیدی کوچک و بزرگ با ظرفیت ۸۶ و دو دهم مگاوات در حال اجرا یا بهره‌برداری است که از این میزان، ۳۶ و دو دهم مگاوات عملیاتی شده است.

جعفری همچنین به راه‌اندازی یک نیروگاه تجمیعی ۳ مگاواتی با عضویت ۵۷ چاه و ۱۷۰۰ مالک اشاره کرد و افزود: ۷ طرح دیگر نیز با ظرفیت ۲۱ مگاوات در حال اجراست که انتظار می‌رود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی گفت : در حوزه بیوگاز، استان دارای ۴۶ منبع تخمیر است که ۲۲ مورد فعال هستند و می‌توانند به ازای هر دام سنگین بین یک ونیم تا ۲ کیلووات برق تولید کنند.

جعفری گفت: کشاورزان خراسان رضوی ثابت کرده‌اند که در مسیر پایداری انرژی و تولید مسئولانه پیشگام هستند، اما حمایت مالی و همکاری شرکت برق برای تسریع در بهره‌برداری نیروگاه‌ها ضروری است.