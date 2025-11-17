رئیس دانشگاه تهران گفت: در راستای چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری، دانشگاه بزرگ تهران متشکل از ۷ تا ۸ دانشگاه تخصصی با اختیارات گسترده و مدل خودگردان در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه تهران در نشست شورای عمومی دانشکده فناوری‌های کشاورزی گفت: از نظر مدیریت دانشگاه، همه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان، عضو خانواده بزرگ دانشگاه تهران هستند و هیچ‌یک برتری بر دیگری ندارد. ما همه وامدار ۹۰ سال خدمات پیشکسوتان این دانشگاه هستیم.

امید با اشاره به بازنگری در ساختار دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران بیش از حد بزرگ شده و اکنون، لزوم هم‌افزایی و چابک‌سازی را بیش از پیش ضروری کرده است. هدف ما تشکیل ۷ تا ۸ دانشگاه تخصصی ذیل "دانشگاه بزرگ تهران" است که در این راستا، تجمیع دانشکده‌های مرتبط در قالب دانشکدگان‌های متمرکز، گامی مهم محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران، پیوستن دانشکده‌هایی مانند حکمرانی، کارآفرینی، تجارت و گردشگری به «دانشکدگان مدیریت» را نمونه‌ای از این سیاست عنوان کرد که منجر به ایجاد مجموعه‌ای هم‌افزا و هماهنگ برای انجام بهتر مأموریت‌های دانشگاه شده است.

خودگردانی و کوچک‌سازی ستاد مرکزی

امید به دو محور کلان «خودگردانی مالی دانشگاه‌ها» و «کوچک‌سازی ستاد» اشاره و تصریح کرد: در طرح جدید، اختیارات کامل اجرایی به دانشگاه‌های تخصصی واگذار می‌شود و ستاد دانشگاه به‌صورت چشمگیری کوچک و چابک خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد نیروی انسانی در ستاد متمرکز هستند، اما هدف ما کاهش این عدد به زیر ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه این تغییرات در نهایت به نفع ارتقای کیفیت و بهره‌وری دانشگاه است، خاطرنشان کرد: ایده کلان در این حوزه، تجمیع تمام توان و ظرفیت علمی دانشگاه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، بدون هیچ تبعیضی، در یک ساختار واحد است.