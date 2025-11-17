علی احمدی نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم تکواندو کشورمان در بازی‌های همبستگی اسلامی، نتیجه را به حریف ترکیه‌ای واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از امروز دوشنبه (۲۶ آبان) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

علی احمدی نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «آتسلی» نماینده عنوان دار جهان از ترکیه رفت و در نهایت راند اول با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده ترکیه تمام شد. راند دوم این دیدار با نتیجه ۱۱ بر چهار به سود نماینده عنوان دار ترکیه تمام شد و احمدی با شکست مقابل دارنده مدال برنز قهرمانی جهان، دو مدال طلای اروپا و دارنده دو مدال گرندپری در دو راند، باخت و به جدول شانس مجدد راه یافت.

احمدی در مرحله یک هشتم نهایی و در نخستین مبارزه به مصاف «عبدالعزیز دوساری» از بحرین رفت و موفق به شکست حریف خود شد.