مدیرعامل صندوق کار آفرینی امیداستان کردستان از رشد ۵۲ درصدی پرداخت تسهیلات کارآفرینی نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در کردستان پرداخت وامهای کلان جزو نوادر است و تنها امید کردستانیها به دریافت وامهای خرد است تا شاید بتوانند کسب و کاری راه بیندازند.
تولیدکنندگان در استان محروم کردستان، همواره پشت در بانکها برای دریافت وام سرگردانند.
امروز از آقای رحیمی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان به مناسبت نامگذاری امسال با نام سرمایهگذاری برای تولید و بررسی نقش این صندوق در راستای تحقق شعار سال دعوت شد تا در استودیوی خبر صبحدم پاسخگوی سؤالات باشند.