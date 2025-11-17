به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید موسوی با اشاره به اینکه در ایستگاه راه‌آهن دورود، بندر خشک مشتقات نفتی آغاز به کار کرده و نخستین قطار حامل ایزوتانک‌های نفتی به سمت بندرعباس و سپس هند حرکت کرد افرود: این رویداد مسیر جدیدی برای انتقال محصولات نفتی از لرستان ایجاد کرده و قابلیت حمل‌ونقل ریلی در این بخش را افزایش داده است.

وی بیان کرد:با راه‌اندازی این مسیر، امکان صادرات منظم و برنامه‌ریزی‌شده فرآورده‌های نفتی فراهم شده و دورود در جایگاهی قرار گرفته که بتواند بخشی از بار صادرات کشور را از طریق خطوط ریلی به بنادر جنوبی منتقل کند.

سید سعید موسوی از آغاز صادرات ریلی پتروپالایش گهر دورود با ظرفیت 180 هزار تن در سال خبر داد و گفت: ظرفیت حمل‌ونقل ریلی فرآورده‌های نفتی در این مسیر افزایش یافته و این طرح نشان می‌دهد ایران در حال گسترش زیرساخت‌های ریلی و بندری برای تقویت صادرات و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی است.

وی تأکید کرد: این توسعه زیرساختی می‌تواند دورود را به یکی از قطب‌های حمل‌ونقل ریلی کشور تبدیل کند. او اظهار داشت: در شرایطی که استکبار جهانی به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر است، تقویت خوداتکایی اهمیت ویژه‌ای دارد و حمل‌ونقل ریلی در چنین فضایی نقش موثری در مقابله با فشارهای خارجی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت پتروپالایش گهر دورود افزود: بندر خشک راه‌آهن لرستان می‌تواند نقش جایگزین مدرن راه ابریشم را ایفا کرده و ایران را به محور اتصال شمال به جنوب و غرب به شرق تبدیل کند.

موسوی ادامه داد: این بندر حدود 10 میلیارد دلار ظرفیت دارد و اکنون بالقوه است و با همت مسئولان می‌تواند بالفعل شود، زیرا اشتغالزایی گسترده‌ای در حوزه نیروی انسانی و خودروهای جرثقیلی خواهد داشت و از نظر کرایه نیز مقرون‌به‌صرفه است. او گفت: این بندر می‌تواند هاب تجارت شرق به غرب و جنوب به شمال باشد.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، بار شرکت پتروپالایش گهر دورود به بندرعباس و بندر امام خمینی ره منتقل و سپس به بندر شهید رجایی و کشور هند صادر می‌شود و این شرکت قادر است کشورهای ترکیه، عراق، هند، پاکستان و دیگر مقاصد را نیز پوشش دهد.

مدیرعامل شرکت پتروپالایش گهر اعلام کرد: حجم صادرات شرکت در هفته 3 هزار تن، در ماه 12 هزار تن و سالانه 180 هزار تن است و با استفاده از مسیر ریلی جدید، محموله‌های نفتی با سرعت بیشتری به بنادر جنوبی منتقل خواهند شد.

موسوی اضافه کرد: اگر طی سال 200 هزار تن صادرات انجام شود، ارزشی معادل 20 میلیون دلار خواهد داشت و در صورت عملکرد مطلوب سایر شرکت‌های استان، حدود 10 میلیون دلار ارزآوری برای لرستان ایجاد می‌شود.

بنادر خشک با فراهم‌کردن امکان انجام عملیات گمرکی، ترخیص کالا، انبارداری و انتقال بین شیوه‌های حمل‌ونقل، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین دارند و می‌توانند جایگاه لرستان را در شبکه حمل‌ونقل کشور تقویت کنند.

راه‌اندازی این مسیر صادراتی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیش از 130 نیروی متخصص در پتروپالایش گهر، زمینه تقویت اقتصاد استان و افزایش سهم لرستان در صادرات ملی را فراهم می‌کند.