به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلیل جباری در بازدید از محوطه تاریخی دیگه‌ور گرمی به همراه نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، گفت: با پیگیری‌های انجام شده در سطح استانی و ملی مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار برای آغاز فصل جدید کاوش باستان‌شناسی در محوطه تاریخی دیگه‌ور شهرستان گرمی تامین شد و پس از اخذ مجوز‌های لازم ، کاوش در این محوطه تاریخی آغاز می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به مطالبه عمومی در مورد آشکارسازی بنا‌های موجود در این محوطه تاریخی، افزود: کاوش و مطالعه کامل محوطه تاریخی دیگه‌ور و همچنین حفاظت و صیانت از این محوطه ، نیازمند تامین اعتبار مستمر است تا بتوانیم در یک بازه چند ساله اقدامات اساسی در این مورد انجام دهیم.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با انجام فصل جدید کاوش‌باستان‌شناسی در این محوطه تاریخی، شرایط حفاظت و نگهداری از آثار موجود را بررسی و در صورت امکان محوطه را برای بازدید عمومی آماده کنیم.

جباری با اشاره به اینکه محوطه تاریخی دیگه‌ور در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، افزود : استان اردبیل حدود هزار اثر ثبت ملی و بیش از ۲ هزار اثر شناسایی شده دارد که حفاظت و صیانت از همه آثار نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: پیش از این و در دو فصل کاوش‌های باستان‌شناسی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی و شناسایی بنای آجری موجود در محوطه انجام شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

تپه دیگ ور مربوط به دوره اشکانیان - دوره ساسانیان - سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در شهرستان گرمی واقع شده و در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۰۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است