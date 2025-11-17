آغاز طرح برخورد با خودروهای تغییر وضعیت غیرمجاز در مازندران
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران: طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت غیرمجاز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اعلام کرد که طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت غیرمجاز و پنوماتیک نامتعارف از روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سطح تمامی شهرستانها و تمامی محورهای دورن شهری و برونشهری استان و بهصورت مشترک توسط پلیس راه و راهور اجرا میگردد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از تصادفات، ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش خطرات ناشی از تغییرات غیرمجاز خودروهاست. خودروهایی که ارتفاع یا سیستم تعلیق خود را به شکل غیرمجاز تغییر دادهاند یا از پنوماتیک غیرمجاز استفاده میکنند، ریسک وقوع تصادفات را بهشدت افزایش میدهند. در این طرح، با بهرهگیری از تجهیزات فنی و تیمهای گشتی، برخورد قانونی و توقیف خودروهای متخلف با قاطعیت اجرا خواهد شد.»
سرهنگ عبادی افزود: پلیس راه و راهور بهصورت مشترک نظارت بر محورهای پرتردد و تمامی شهرستانهای استان را با جدیت ادامه خواهند داد تا استانداردهای خودرو در جهت ایمنی و سلامت رانندگان و سرنشینان تغییر پیدا نکند.