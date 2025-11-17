



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، رقابت‌های پرتاب وزنه پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در «کلاس F۵۷» از صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز با حضور ۱۱ ورزشکار از جمله یاسین خسروی دارنده مدال طلای جهان و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس آغاز شد که طلای این رشته به ایران رسید.

یاسین خسروی در پرتاب‌های اول تا ششم خود به ترتیب ۱۵.۲۳ متر، ۱۵.۰۷ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۶۲ متر، ۱۵.۳۳ متر و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند تا با پرتاب ۱۵.۶۵ متر بالاتر از سایر رقبا قرار بگیرد و مدال طلا بگیرد.

یاسین خسروی اهل بانه وره شهرستان پاوه است .

محمد خالوندی و حامد حیدری از ترکیه هم مدال‌های نقره و برنز را گرفتند که هر دو ایرانی هستند.