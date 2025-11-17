ایرانِ جان، آغاز یک تحول است
استاندار خراسان جنوبی: رویداد ایرانجان، تصویر جدیدی از خراسان جنوبی ایجاد کرد.
هاشمی پیرامون اختتامیه رویداد ملی ایرانجان، این برنامه را گامی بزرگ در معرفی ظرفیتهای کمتر شناخته شده خراسان جنوبی به کشور دانست و از نقش اثرگذار رسانه ملی در انعکاس توانمندیهای استان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه، تاکنون آن گونه که شایسته است در سطح ملی معرفی نشده بود، گفت: در روزهای اخیر تماسها و پیامهای متعددی از نقاط مختلف کشور دریافت کردم که همگی از گستردگی توانمندیهای خراسان جنوبی ابراز شگفتی کردند.
به گفته هاشمی بسیاری از مردم پیش از پخش این برنامه از وجود ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی، معدن، گردشگری، علوم انسانی و تجارت در خراسان جنوبی آگاه نبودند.
استاندار افزود: برگزاری رویداد ایرانجان و معرفی گسترده ظرفیتهای گردشگری، خراسان جنوبی را از یک مسیر عبوری به مقصدی جدی برای سفر تبدیل کرد و بر همین اساس پیشبینی میکنیم در نوروز و تعطیلات پیشِرو با افزایش قابلتوجه ورود مسافران و گردشگران به استان مواجه شویم.
هاشمی همچنین به ظرفیتهای بینظیر مرزی استان اشاره کرد و گفت: اکنون این فرصت طلایی در سطح ملی معرفی شده و قطعاً تحولات مهمی در حوزه صادرات و تجارت مرزی هم رقم خواهد خورد.
وی از تلاشهای مستمر رسانه ملی، بهویژه صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی در دو ماه گذشته، قدردانی کرد و افزود: کار بزرگی انجام شد و همکاران رسانه ملی شبانهروزی تلاش کردند تا خراسان جنوبی در قاب شبکههای مختلف بدرخشد و این حجم از بازتاب، حاصل یک کار تیمی و جهادی است.
هاشمی گفت: با حمایت وزیر کشور و همراهی رسانه ملی، استان توانست بهعنوان پنجمین میزبان این رویداد ملی انتخاب شود که موفقیتی ارزشمند برای خراسان جنوبی بهشمار میرود.
وی افزود: ایرانجان آغاز یک تحول است و کار اصلی ما از امروز شروع میشود و این برنامه موجب شد توجه سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران به ظرفیتهای معدنی، صادراتی، دیپلماسی منطقهای و گردشگری استان جلب شود و ما آمادهایم با قدرت این مسیر را ادامه دهیم.
استاندار با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی و تلاش مجمع نمایندگان استان، تأکید کرد: رویداد ایرانجان حاصل یک تلاش جمعی بود و ما نیز در کنار سایر دستگاهها کمک کردیم تا این برنامه به بهترین شکل اجرا شود.
به گفته وی امروز خراسان جنوبی بیش از هر زمان دیگری در مسیر دیدهشدن و پیشرفت قرار دارد.