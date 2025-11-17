پخش زنده
تا زمانی که اشک کودکی در غزه جاری است، فریاد عدالتخواهی در کشمیر خاموش نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس از کشمیر؛ مفهوم «مقاومت» در کشمیر، تنها یک واژه نیست بلکه بخشی از هویت جمعی مردم است.
مردم کشمیر که سالهاست با اشغال و فشار سیاسی دست و پنجه نرم میکنند، درد ستمدیدگان را در هر نقطه از جهان، درد خود میدانند.
پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، شهروندان کشمیر بار دیگر به خیابانها آمدند؛ نه بهعنوان یک واکنش گذرا، بلکه بهعنوان تداوم سنت دیرینه ایستادگی در برابر ظلم.