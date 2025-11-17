محبوبیت حماس پس از آتشبس
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت پس از آتش بس در غزه حماس امنیت را در این منطقه برقرار کرده لذا محبوبیتش افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از آتشبس در غزه، خیابانها امنتر شده و محبوبیت حماس بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ موضوعی که به نوشته «وال استریت ژورنال» میتواند نقشههای ترامپ برای آینده غزه را با چالش جدی روبهرو کند.
محبوبیت حماس پس از آتشبس محبوبیت حماس پس از آتشبس محبوبیت حماس پس از آتشبس
به نوشته این روزنامه، امنیت یکی از عوامل اصلی این تغییر است. در ماه گذشته، با تثبیت آتشبس و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای حماس دوباره در خیابانها ظاهر شدند و بهعنوان پلیس و نیروهای امنیت داخلی گشتزنی کرده و مجرمان را هدف قرار دادند.
فلسطینیان در غزه حتی مخالفان حماس از کاهش نرخ جرم و غارت استقبال میکنند. حازم سرور، تاجر اهل شهر غزه، گفت: « امنیت چیزی است که همه مردم حتی مخالفان حماس آن را می خواهند . ما شاهد فروپاشی امنیتی همراه با سرقت، زورگویی و بیقانونی بودیم. هیچکس جز حماس نمیتواند جلوی آن را بگیرد، به همین دلیل مردم از آنها حمایت میکنند».