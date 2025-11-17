به نوشته این روزنامه، امنیت یکی از عوامل اصلی این تغییر است. در ماه گذشته، با تثبیت آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای حماس دوباره در خیابان‌ها ظاهر شدند و به‌عنوان پلیس و نیروهای امنیت داخلی گشت‌زنی کرده و مجرمان را هدف قرار دادند.

فلسطینیان در غزه حتی مخالفان حماس از کاهش نرخ جرم و غارت استقبال می‌کنند. حازم سرور، تاجر اهل شهر غزه، گفت: « امنیت چیزی است که همه مردم حتی مخالفان حماس آن را می خواهند . ما شاهد فروپاشی امنیتی همراه با سرقت، زورگویی و بی‌قانونی بودیم. هیچ‌کس جز حماس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، به همین دلیل مردم از آن‌ها حمایت می‌کنند».