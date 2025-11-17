معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: در نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی، سمفونی نفس‌های سوخته رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی با عنوان نفس‌های سوخته که صبح امروز در سالن اجتماعات ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد؛ به تشریح جزئیات فعالیت‌های بنیاد در ماه‌های گذشته و همچنین اهمیت برگزاری همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی پرداخت و گفت: امروز سالروز آزادسازی سوسنگرد است؛ روزی تاریخی که اگر با آن سرعت و دقت انجام نمی‌شد، احتمال سقوط اهواز کاملاً جدی بود. دشمن در ششم آبان با عبور از رودخانه کارون، مسیر شادگان تا ایستگاه راه‌آهن و هویزه را تحت تهدید قرار داد و به‌طور مستقیم قصد اشغال سوسنگرد را داشت. به محض اطلاع‌رسانی شهید محراب آیت‌الله مدنی و همچنین گزارش‌های میدانی مقام معظم رهبری که آن روز‌ها در خط مقدم حضور داشتند، امام خمینی (ره) در ۲۵ آبان دستور دادند که سوسنگرد باید تا فردا آزاد شود.

وی با اشاره به فرماندهی مقام معظم رهبری در عملیات آزادسازی، افزود: این عملیات عظیم که در ۲۶ آبان به نتیجه رسید، امروز در تاریخ دفاع مقدس به‌عنوان یکی از افتخارات ماندگار کشور ثبت شده است.

رئیس بنیاد همچنین یاد و نام یکهزار و ۳۰۶ شهید مظلوم شیمیایی، از جمله زن قهرمان را گرامی داشت و گفت: این عزیزان با ریه‌های خسته و جسم‌های فرسوده، مظلومانه به شهادت رسیدند. معرفی این شهدای مظلوم و جانبازان شیمیایی به دنیا از رسالت‌های بزرگ بنیاد شهید است.

جزئیات نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی

اوحدی درباره ماهیت و اهداف همایش گفت: این نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی است؛ رویدادی که تنها یک اجتماع نمادین نیست، بلکه بستری برای اطلاع‌رسانی جهانی، تقویت دیپلماسی ایثار و بازخوانی پرونده‌های حقوقی جانبازان شیمیایی است.

وی افزود: تشکل‌های جامعه ایثارگری، به‌ویژه پنج تشکل جانبازان شیمیایی، بار اصلی این همایش را بر عهده داشته‌اند. این نکته اهمیت دارد که کار را خود جامعه ایثارگری جلو برده و بنیاد نقش پشتیبان و تسهیل‌گر داشته است.

اوحدی همچنین با اشاره به همکاری‌های مهم ایران و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) تصریح کرد: در نشست اخیر لاهه و نمایشگاه مظلومیت جانبازان شیمیایی که توسط تشکل‌های ایثارگری برگزار شد، اثرگذاری جدی مشاهده شد. امروز جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نایب‌رئیس شورای اجرایی OPCW نقش مهمی دارد و این جایگاه، حاصل همین روشنگری‌هاست.

وی درباره «بیانیه تهران» گفت: بیانیه‌ای که فردا قرائت می‌شود، یکی از مهم‌ترین اسناد در حوزه مبارزه با سلاح‌های شیمیایی است و در کنفرانس بین‌المللی دوم تا هفتم آذرماه ۱۴۰۴ در لاهه نیز بازتاب خواهد داشت.

اوحدی در بخش فرهنگی همایش گفت: فردا برای نخستین بار سمفونی بسیار فاخر نفس‌های سوخته سردشت، ساخته استاد فاضل جمشیدی رونمایی می‌شود؛ اثری که روایت هنری و احساسی از قربانیان سردشت است.

وی همچنین از خواهرخواندگی سردشت با شهر‌های ایپر (بلژیک)، یکی از نماد‌های قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جهان خبر داد و گفت: در حضور سفرا و مهمانان خارجی، بیانیه این همکاری فرهنگی امضا و قرائت خواهد شد.

گزارش تفصیلی از عملکرد ۸ ماهه بنیاد؛ از درمان و بیمه تا فرهنگ، اقتصاد و اسناد ملی

اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی دقیق از خدمات درمانی بنیاد شهید، گفت: امروز بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تحت پوشش بیمه دی قرار دارند و این بیمه با بیش از ۱۳ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد، دسترسی جامعه هدف را به خدمات درمانی در سراسر کشور تسهیل کرده است. همچنین چنانچه خانواده‌ای به مرکز درمانی غیرطرف قرارداد مراجعه کند، هزینه ظرف ۷۲ ساعت توسط بنیاد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت سامانه پاسخگویی گفت: سامانه ۱۶۷۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به خانواده‌هاست و تاکنون ۳۰۰ هزار نفر در طرح ملی پایش سلامت شرکت کرده‌اند.

رئیس بنیاد شهید از برگزاری دوره‌های بازآموزی تخصصی برای ارتقای کیفیت درمان خبر داد و افزود: در هفت جلسه آموزشی اخیر، یک‌هزار و ۸۰۰ پزشک فوق‌تخصص برای هماهنگی در روند درمان جانبازان و ایثارگران آموزش‌های تکمیلی دریافت کرده‌اند. همچنین طی چند ماه گذشته ۲۰۰ هزار دوز واکسن میان جامعه هدف توزیع شده است.

اوحدی کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون پزشکی را یکی از اقدامات مهم بنیاد دانست و گفت: پرونده‌هایی که پیش‌تر ماه‌ها در نوبت رسیدگی قرار می‌گرفت، اکنون حداکثر ظرف دو هفته تعیین‌تکلیف می‌شود. با توجه به کهولت سن والدین معظم شهدا و فرسودگی جسمی آزادگان در سال‌های پس از اسارت، این تحول در نظام سلامت ضروری و حیاتی بود.

اوحدی بخش مهمی از گزارش خود را به برنامه‌های فرهنگی اختصاص داد و اظهار کرد: در هشت ماه گذشته ۹۴۰۰ یادواره، کنگره و برنامه فرهنگی در سطح کشور برگزار شد. همچنین بزرگ‌ترین همایش سالروز ورود آزادگان با حضور گسترده آزادگان عزیز برگزار گردید.

وی ادامه داد: دومین جشنواره من می‌نویسم با مشارکت ۸ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور برگزار شد و برای نخستین‌بار ۷۵ هزار نفر از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در قالب اردو‌های فرهنگی، معنوی و زیارتی اعزام شدند که از جمله آنها اعزام فرزندان دارای نقص عضو به مشهد بود.

اوحدی با اشاره به برگزاری رویداد بزرگ «حماسه ایثار» در اصفهان گفت: در این رویداد از فناوری‌های نو بهره گرفته شد و تولید آثار مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تصویر مادری که فرزند شهیدش را در آغوش می‌گیرد بازتاب گسترده‌ای داشت.

وی افزود: در حوزه تولیدات فرهنگی، ۳۲ مستند کوتاه، ده‌ها اثر موسیقایی و هنری تولید شده و ۵۵ عنوان کتاب منتشر شده است. همچنین ۳۰ عنوان کتاب دیگر آماده رونمایی است. از سوی دیگر، سند ملی مقاومت و ایثار نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل پایانی تصویب را طی می‌کند.

اوحدی در ادامه به اقدامات اقتصادی و اصلاحات ساختاری بنیاد اشاره کرد و گفت: بیمه دی امروز با ارتقای چشمگیر شاخص‌ها، رتبه اول صنعت بیمه کشور را کسب کرده است. بانک دی نیز که سال گذشته با ۲۵ میلیارد تومان بدهی مواجه بود، اکنون این عدد را به صفر رسانده و جزو پنج بانک برتر کشور قرار گرفته است. قیمت سهام این بانک نیز از ۵۴ تومان در سال گذشته، امروز به ۸۸ تومان رسیده است.

وی انتقال مجموعه‌های توانبخشی و شرکت‌های تابعه به ساختار جدید سازمان اقتصادی کوثر را یکی از اصلاحات کلیدی بنیاد دانست و افزود: برای نخستین بار با همراهی دولت و مجلس، ۳۰ میلیون یورو برای تأمین دارو‌های خاص، تجهیزات درمانی و نیاز‌های ویژه جانبازان اختصاص یافته است که بخشی از کمبود‌های جدی سال‌های گذشته را جبران خواهد کرد.

اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: این جنگ با وجود گستردگی جغرافیایی، تنها ۱۲ روز طول کشید، اما دشمن در تمام این مدت تصور می‌کرد با ترور فرماندهان و ایجاد رعب، مردم عقب‌نشینی می‌کنند؛ در حالی که مردم به خیابان‌ها آمدند، اما برای حمایت از جمهوری اسلامی.

وی نقش قدرت موشکی ایران را تعیین‌کننده خواند و گفت: امروز رژیم صهیونیستی خود اعتراف کرده که بیش از ۱۲ میلیون دلار تنها از ناحیه قدرت موشکی ایران خسارت دیده است.

معاون رییس جمهور از طراحی دایره‌المعارف جنگ ۱۲ روزه و وب‌سایتی به ۸ زبان زنده دنیا برای معرفی ابعاد مظلومیت مردم خبر داد و افزود: باید این رخداد‌ها مستند شود. مردم بودند که پیروز شدند و امروز ما وظیفه داریم این حقیقت را ثبت کنیم.

اوحدی در پایان گفت: از اصحاب رسانه می‌خواهم که مطالبه‌گری را تقویت کنند. بنیاد شهید باید نهادی چابک، پاسخگو و پیگیر حقوق ایثارگران باشد. جامعه ایثارگری ظرفیت بی‌نظیری دارد و اگر دست به دست هم بدهیم، آینده‌ای روشن و افتخارآمیز پیش‌روست.