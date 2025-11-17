رئیس جمهور در پیامی درباره دانشگاه پیام نور، نوشت: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای پزشکیان در صفحه شخصی خود، به این شرح است:

«هدف دانشگاه پیام نور، آموزش حین خدمت و مهارت‌افزایی بود، اما امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است.

رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است. هدر دادن منابع کشور برای مدرک‌سازی، قابل قبول نیست.

تجمیع ظرفیت‌ها و ساماندهی ساختار‌های ایستا را ضروری می‌دانم.»