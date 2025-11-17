به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی اژدری با تشریح تازه‌ترین وضع احداث واحد فرآورش مرکزی غرب کارون اظهار کرد: این طرح به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه میدان آزادگان جنوبی و به‌طور کلی پهنه میادین غرب کارون، اکنون با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی در مرحله تثبیت نهایی قرار دارد. اهمیت این طرح تنها محدود به آزادگان جنوبی نیست. سی‌تپ می‌تواند شاهراه اصلی انتقال، فرآورش و تثبیت نفت در غرب کارون باشد و زمینه افزایش تولید از سایر میدان‌های این منطقه را نیز فراهم کند.

مجری پروژه واحد فرآورش مرکزی غرب کارون افزود: در این پروژه سه محور اصلی شامل فرآورش نفت خام، جمع‌آوری و تقویت فشار گاز‌های همراه مراحل مختلف و مدیریت پساب تولیدی، دنبال می‌شود. هدف نهایی نیز ایجاد ظرفیت فرآورش پایدار ۳۲۰ هزار بشکه در روز در فاز عملیاتی اصلی آزادگان جنوبی است.

آمادگی برای فرآورش ۸۰ هزار بشکه نفت در روز

مجری پروژه واحد فرآورش مرکزی غرب کارون با بیان اینکه تمرکز فعلی پروژه بر تکمیل، نصب تجهیزات سنگین بخش گازی، حمل به سایت، نصب و راه‌اندازی سه تفکیک‌گر (در حال ارسال از کارخانه سازنده به سایت) و اتصالات نهایی است، گفت: بزرگ‌ترین واحد فرآورش مرکزی کشور در گام‌های نهایی تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

اژدری درباره تازه‌ترین وضع واحد‌های نمک‌زدایی بیان کرد: در بخش فرآورش نفت، ردیف C نمک‌زدایی با ظرفیت ۸۰ هزار بشکه در روز از ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد مدار شده است و اکنون روزانه حدود ۶۰ هزار بشکه نفت آزادگان جنوبی را دریافت می‌کند و آمادگی پذیرش ۲۰ هزار بشکه دیگر تا تکمیل ظرفیت اسمی را دارد.

وی درباره ردیف بعدی افزود: ردیف D با ۹۸ درصد پیشرفت تا اواسط آذر آماده راه‌اندازی می‌شود. بهره‌برداری از این ردیف، ظرفیت فرآورش را به ۱۶۰ هزار بشکه در روز می‌رساند. با این افزایش ظرفیت، افزون بر ایجاد هم‌افزایی در فرآورش نفت آزادگان جنوبی، امکان آزادسازی واحد فرآورش سیار ۵۰ هزار بشکه‌ای که از سال ۱۳۹۸ در میدان آزادگان جنوبی فعال بوده است نیز فراهم می‌شود و می‌تواند برای تولید زودهنگام در سایر میادین اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

تحقق ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای تا پایان ۱۴۰۴

مجری پروژه واحد فرآورش مرکزی غرب کارون درباره دو ردیف دیگر نمک‌زدایی گفت: ردیف‌های A و B با حدود ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله تکمیل مکانیکی و آماده‌سازی خدمات جانبی هستند و طبق برنامه هر دو تا پایان سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شوند.

اژدری تأکید کرد: با ورود این دو ردیف به مدار، ظرفیت فرآورش آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. این ظرفیت شامل مخازن و تأسیسات جانبی Spec نیز هست که امکان ذخیره‌سازی و انتقال حجم بیشتر نفت را فراهم می‌کند و نقش زیرساختی مهمی برای توسعه آتی سایر میادین غرب کارون خواهد داشت.

وی بخش گازی را یکی از حیاتی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های سی‌تپ توصیف و با بیان اینکه این بخش شامل ۱۰ دستگاه کمپرسور در سه سطح فشاری است؛ ازجمله سه کمپرسور برج تثبیت، سه کمپرسور LP و چهار کمپرسور MP، اظهار کرد: ۶ دستگاه کمپرسور تثبیت و LP اکنون در مراحل پایانی ترخیص از گمرک هستند و با ورود آنها، بخش گازی وارد فاز اجرایی جدید می‌شود. پیشرفت این بخش به حدود ۶۵ درصد رسیده است.

بهره‌برداری کامل بخش گاز تا پایان ۱۴۰۵ و کاهش فلرینگ

مجری پروژه واحد فرآورش مرکزی غرب کارون با اشاره به اینکه تأخیر‌هایی جزئی در ساخت و حمل کمپرسور‌های MP و کولر‌های هوایی وجود داشته، اما پیگیری‌ها سبب رفع تدریجی موانع شده است، گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی پیمانکار، بخش گاز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل می‌رسد و پس از آن امکان ارسال ۲۰۰ میلیون استاندارد فوت‌مکعب گاز همراه در روز به ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ فراهم می‌شود که اقدامی مهم در کاهش فلرینگ و مدیریت بهینه انرژی است.

اژدری در تشریح وضع مدیریت پساب گفت: بخش پساب شامل سه واحد اصلی شامل جداسازی اولیه، تصفیه بیولوژیک و سیستم تزریق است. ظرفیت طراحی‌شده برای این بخش ۳۰ هزار بشکه پساب در روز است.

وی افزود: پیشرفت این بخش به حدود ۷۵ درصد رسیده است و پساب پس از پیش‌تصفیه در واحد‌های سطحی، برای تزریق در لایه تزریقی تعریف‌شده ارسال می‌شود. برنامه این است که با تکمیل ردیف‌های A و B در سال ۱۴۰۴، واحد‌های تصفیه آب نیز به‌طور کامل عملیاتی شوند.

سی‌تپ؛ زیرساخت پایه تولید پایدار از غرب کارون

مجری پروژه واحد فرآورش مرکزی غرب کارون تأکید کرد: تکمیل واحد فرآورش مرکزی غرب کارون فقط راه‌اندازی یک واحد فرآورشی نیست. این پروژه زیرساخت پایه برای تولید پایدار و صیانتی از میادین مشترک غرب کارون است. سی‌تپ حلقه اتصال فاز‌های تولیدی و توسعه‌ای آزادگان جنوبی و سایر میادین همجوار خواهد بود.

اژدری افزود: بدون این زیرساخت، افزایش تولید میدان‌های غرب کارون با محدودیت فرآورشی روبه‌رو می‌شد. تحقق ظرفیت‌های نهایی سی‌تپ گامی مهم در رسیدن به هدف راهبردی تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز از غرب کارون است.

وی گفت: متعهد هستیم با تلاش مضاعف، فاز‌های باقی‌مانده نفت و گاز را طبق برنامه جدید تکمیل و نقش خود را در تأمین انرژی کشور به بهترین شکل ایفا کنیم. فرآورش نفت، شامل ردیف‌های A، B و D است.