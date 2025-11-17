کمیته امداد زنجان ۲۱۵۰ مددجو را آموزش داد و به سمت اشتغال پایدار هدایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان از برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای از ابتدای امسال برای ۲ هزار و ۱۵۰ مددجوی زنجانی با هدف اشتغالزایی پایدار برای آنها و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش خبر داد.

روشن سرشت با بیان اینکه مهارت‌آموزی نقش اساسی در خودکفایی مالی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد دارد گفت: این دوره‌ها بر اساس نیاز بازار کار و با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی برگزار شده و مددجویان در رشته‌های مختلفی مانند کشاورزی، خدمات، صنعت، فناوری‌های نوین و مشاغل خانگی آموزش دیده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد، حمایت هدفمند از اشتغال‌زایی است و به همین دلیل، پس از پایان دوره‌های آموزشی، شرایط برای معرفی افراد به بازار کار، ارائه تسهیلات اشتغال و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی نیز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد زنجان با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند مهارت‌هایی را ارائه نماید که بلافاصله به درآمد افراد تحت پوشش تبدیل شود افزود: هدف نهایی ما این است که هیچ خانواده‌ای فقط با کمک معیشتی اداره نشود، بلکه با آموزش، مهارت و اشتغال به خودکفایی برسد.

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد جمعیتی نزدیک به ۵۱ هزار نفر هستند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۸۴۹ نفر سالمند و ۲ هزار بیمار سخت درمان هستند و ۱۵ هزار و ۵۷۸ خانوار معادل ۵۶ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند.

۳۱ هزار و ۴۶۸ نفر معادل ۶۶.۹ درصد از کل مددجویان کمیته امداد استان از زنان سرپرست خانوار هستند که از حمایت‌های مختلف این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

چهار هزار و ۹۳۰ فرزند محسنین هم اکنون تحت حمایت کمیته امداد استان هستند و ۳۱ هزار و ۴۵۷ حامی در حال حاضر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد همکاری می‌کنند.