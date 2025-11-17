پخش زنده
شهردار نسیمشهر از حل یکی از قدیمیترین مشکلات ترافیکی شهر با تملک ملک کلیدی در خیابان شهدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی اعلام کرد با تملک یک ساختمان دو طبقه و چهار واحد تجاری در مسیر خیابان ۲۰ امام خمینی(ره) و نبش خیابان شهدا (سوم) به ارزش ۳۵ میلیارد تومان، مسیر اجرای طرحهای عمرانی و ساماندهی ترافیک هموار شد.
وی گفت: این ملک بهزودی تخریب و مسیر جدید آسفالت میشود تا عبور و مرور در محور اصلی شهر روان و ایمن گردد.
بابا حسینی این اقدام را نقطه عطفی در بازآفرینی بافت مرکزی و ارتقای امنیت ترافیکی نسیمشهر دانست.
نسیم شهر با بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت یکی از پر تراکم ترین شهر های کشور است.