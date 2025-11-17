برنامه‌های «عصر صبا» در مسیر هوشمندسازی، «روستا دوستا» و باغ مرکبات و زندگی اصیل کشاورزی در جنوب و خانه‌داری مدرن، زندگی راحت و خلاقانه در «خانواده مبارک» از شبکه رادیویی صبا شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «عصر صبا» به دنیای فناوری‌های هوشمند می‌پردازد و شنوندگان را به گفت‌و‌گو درباره تغییر سبک زندگی و صرفه‌جویی در انرژی با کمک سامانه‌های نوین دعوت می‌کند.

زندگی مدرن به تکنولوژی هوشمند نیازمند است؛ از شیرآلات خودکار گرفته تا سیستم‌های برقی هوشمند که به صرفه‌جویی منابع و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند.

برنامه «عصر صبا» روز دوشنبه به بررسی این فناوری‌ها و فرهنگ‌سازی کاربرد آن در خانه‌ها و محل کار می‌پردازد.

شنوندگان با پاسخ به سوالات «چگونه به خانواده و همسایه‌ها کمک می‌کنید تا خانه و محل کارشان را هوشمند کنند؟» و «آیا با سامانه‌های هوشمند صرفه‌جویی در انرژی آشنایید؟» فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌های عملی دارند.

مخاطبان از طریق پیامک، تماس و پیام‌رسان شبکه، در تعامل با برنامه هستند.

برنامه «عصر صبا» به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «روستا دوستا»

در برنامه روز دوشنبه ۲۶ آبان «روستا دوستا»، مقصد سفر روستای بهرباغ در استان بوشهر است.

روستایی که باغات مرکبات آن از جاذبه‌های بی‌نظیر منطقه به شمار می‌روند.

زندگی کشاورزی سنتی، معماری خانه‌های قدیمی و تنوع زیستی بهرباغ از جمله ویژگی‌هایی است که این روستا را به یک مقصد گردشگری طبیعی و فرهنگی تبدیل کرده است.

در این قسمت برنامه، صدای پرندگان و آشنایی با سبک زندگی کشاورزان محلی، تصویری واضح از پیوند انسان و طبیعت جنوب ایران ارائه می‌دهد.

شنوندگان می‌توانند این سفر شنیداری را ساعت ۱۵ دنبال کنند و با ارسال پیام در پیام‌رسان‌ها، تجربه‌های خود را با برنامه در میان بگذارند.

این برنامه در قالب مسابقه‌ای رادیویی و تعاملی برگزار می‌شود که در آن اهالی و دوستداران روستا‌ها به معرفی ظرفیت‌ها و زیبایی‌های روستایی و مشارکت مستقیم در برنامه می‌پردازند و مخاطبان با حس حضور واقعی در دل روستا‌ها همراه می‌شوند.

برنامه «روستا دوستا» به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «خانواده مبارک»

برنامه «خانواده مبارک» روز دوشنبه ۲۶ آبان با موضوع «خانه‌داری مدرن» روی آنتن می‌رود و به بررسی روش‌های نوین مدیریت خانه و زمان می‌پردازد.

این برنامه با لحنی آموزشی و سرگرم‌کننده، نشان می‌دهد چگونه تکنولوژی و خلاقیت می‌تواند زندگی روزمره خانواده را آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر کند.

با نمایش موقعیت‌های واقعی خانواده‌ها، برنامه چالش‌ها و فرصت‌های خانه‌داری مدرن را بررسی می‌کند؛ از آشپزی هوشمند گرفته تا مدیریت کار‌های روزمره با مشارکت همه اعضای خانواده. با زبانی طنز، راهکار‌هایی برای کاهش استرس و افزایش همکاری اعضای خانواده ارائه می‌دهد و والدین می‌آموزند چگونه با برنامه‌ریزی و ابزار‌های مدرن، محیطی سازمان‌یافته و شاد برای فرزندان خلق کنند.

این برنامه تأکید می‌کند که خانه‌داری مدرن می‌تواند فرصتی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان، تقویت روحیه همکاری و ایجاد خاطرات مثبت خانوادگی باشد.

«خانواده مبارک» به تهیه‌کنندگی نوید جولایی روز دوشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح از رادیو صبا پخش می‌شود.