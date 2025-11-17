پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی امیدآفرینی در میان جوانان را تکلیف شرعی و ملی استادان دانشگاهها دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در مراسم لاختتامیه پنجمین دوره طرح اندیشه تمدنساز ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر نقش محوری علم و ایمان در پیشرفت کشور گفت: اسلام یعنی تسلیم مطلق در برابر خداوند و صاحبان ولایت الهی. بنای دین بر توحید است و هر قدر این تسلیم افزونتر باشد، رشد دینی و اجتماعی نیز عمیقتر میشود.
وی با مرور تجربه حضور معارف دینی در دانشگاهها پیش و پس از انقلاب تصریح کرد: پیش از انقلاب، جریان رسمی آموزش عالی تمایلی به ترویج معارف دینی نداشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأسیس نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها، حرکت علمی و معنوی تازهای در محیطهای علمی شکل گرفت که ثمرات آن امروز بهروشنی دیده میشود.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اهمیت فعالیتهای نهاد نمایندگی در دانشگاهها اظهار کرد: امروز تقریباً همه دانشجویان ما در دورههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی با مبانی دین، توحید، ولایت و معاد آشنا میشوند. البته بخش باور قلبی و عملی نیازمند اهتمام همه بخشهاست؛ از مدیران و قانونگذاران تا استادان و خانوادهها.
وی خطاب به استادان خاطرنشان کرد: نهاد نمایندگی وظیفه “تلاوت آیات و بیان معارف” را بهخوبی انجام داده، اما دو وظیفه دیگر—تزکیه و تعلیم عمیق—باید با همکاری استادان و ساختار مدیریتی دانشگاهها تکمیل شود. هر استاد وظیفه دارد دانشجو را در تخصص علمی و در ایمان و اخلاق توأمان رشد دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل همچنین به توصیههای مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) درباره امیدآفرینی اشاره کرد و افزود: استادی که بتواند در دل دانشجویان نفوذ کند اما آنان را ناامید سازد، مرتکب یکی از بزرگترین گناهان شده است. ناامید کردن جوانان گناهی کبیره است که وعده آتش بر آن داده شده است.
وی تقویت روحیه ملی و حفظ عزت ایران را وظیفهای همگانی دانست و اظهار کرد: امروز دشمن صراحتاً میگوید ایران باید کوچک شود، زیرا ایران بزرگ خار چشم آنان است. پس وظیفه ماست که این کشور عزیز را با علم، ایمان و امید نگه داریم.
امام جمعه تبریز خطاب به استادان دانشگاههای علوم پزشکی افزود: در کنار دغدغههای معیشتی و حمایتهای لازم از سوی دولت، هر استاد باید چراغ امید را در کلاسها روشن نگه دارد. پیشرفتهای حیرتانگیز ایران در حوزه پزشکی و تربیت صدها استاد و پزشک زن و مرد پس از انقلاب، خود گواه روشن این اقتدار است و باید مایه امید جوانان باشد.
وی با اشاره به همافزایی ملی پس از حوادث منطقه و مقاومت موفق ملت ایران گفت: اتحاد مقدسی که ملت و نظام جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده روزه اخیر شکل گرفته است باید در دانشگاهها نیز استمرار یابد. دانشگاه مبدأ همه تحولات کشور است و استادان پرچمداران این مسیر هستند.