

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران با توجه به شکست گینه برابر ترکیه به‌عنوان تیم دوم گروه A ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به نیمه‌نهایی این بازی‌ها راه یافت.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در این بازی‌ها در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو همگروه بود، مقابل ترکیه شکست خورد، اما در دو بازی بعدی برابر گینه و مالدیو به برتری رسید تا با توجه به شکست گینه برابر ترکیه به عنوان تیم دوم این گروه به نیمه‌نهایی صعود کند و برای اولین بار به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه پیدا کند.

حریف ملی‌پوشان کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی پس از بازی جمهوری قزاقستان و آذربایجان مشخص می‌شود، اما به احتمال فراوان قزاقستان به عنوان صدرنشین گروه B رقیب دختران ایران در بازی نیمه‌نهایی است.

مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی اسلامی از ۲۲ آبان به میزبانی ریاض آغاز شده و ۳۰ آبان با معرفی قهرمان در دو بخش مردان و زنان به پایان می‌رسد.