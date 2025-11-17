پخش زنده
امروز: -
معاون فرماندار اهواز نسبت به کاهش سن اعتیاد هشدار داد و گفت: هدفگذاری قاچاقچیان و کارتلهای مواد مخدر در جهت جذب نوجوانان در سطح مدارس است به همین جهت آموزش و پرورش میتواند در پیشگیری و کنترل این آسیب جدی، نقش محوری ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلطانمحمد رضوانی در همایش مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: سن ابتلا به مواد مخدر کاهش پیدا کرده و سودجویان و کارتلهای مواد مخدر، هدف خود را برای کسب درآمد تغییر داده و به سمت مدارس سوق دادهاند.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در این زمینه افزود: زیربنای ذهن انسان که میتواند در برابر مواد مخدر و دوستان ناباب "نه" بگوید، در مدرسه و توسط مجموعه آموزش و پرورش شکل میگیرد به همین جهت هدف این همایش، بر مبنای توانمندسازی فرهنگیان است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز در ادامه از تمامی دستگاهها و نهادهای مشارکتکننده در برگزاری این همایش قدردانی کرد.
وی با تقدیر از خانوادههای شهدا و جانبازان مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از رهنمودهای قرآن کریم در زندگی، بتوانیم جامعهای پربرکت به ویژه برای جامعه فرهنگی کشور بسازیم.
ارائه خدمات به سه هزار و ۳۲۰ نفر در مراکز کاهش آسیب در خوزستان
همچنین مدیرکل بهزیستی خوزستان از غربالگری و ارجاع ۹۵۸ معتاد به مراکز ماده ۱۶، درمان ۱۰۳ زن معتاد و ارائه خدمات به سه هزار و ۳۲۰ نفر در مراکز کاهش آسیب طی ماههای اخیر خبر داد.
مهران کریمیان به آمارهای کلیدی در زمینه مقابله با اعتیاد اشاره کرد و افزود: افراد قبل از ورود به مراکز ماده ۱۶ (مراکز ویژه معتادین متجاهر)، در بهزیستی غربالگری و آماده میشوند که در طول ۹ ماه اخیر حدود ۹۵۸ مورد غربالگری انجام و به این مراکز تحویل داده شدهاند.
وی همچنین از درمان ۱۰۳ زن مبتلا به بیماری اعتیاد در مراکز «تی سی» (مراکز جامع توانبخشی و بازتوانی اعتیاد طی ۸ ماه گذشته خبر داد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان به تشریح برنامههای آینده و خدمات گستردهتر بهزیستی پرداخت و گفت: اجرای طرح «سلام» (سلامت اجتماعی محلهمحور)، با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و احیای فرهنگ همیاری محلهای، به صورت پایلوت در محله «کوی نبوت» اهواز آغاز شده است.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح از ظرفیتهای درون محله مانند نخبگان، معتمدین و به ویژه مدارس به عنوان کانون محله استفاده شده و دستگاههایی مانند اداره کار، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش همکاری دارند.
کریمیان اظهار کرد: مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی نیز به صورت رایگان و از ساعت هشت صبح تا ۱۲ شب، توسط روانشناسان و مشاوران در زمینههای مسائل روانشناختی، اعتیاد، مسائل تربیتی و پرورشی به مردم سراسر استان خدمات ارائه میدهد.
۱۶۰ مرکز مشاوره حضوری تحت نظارت بهزیستی خوزستان
وی یادآور شد: در استان خوزستان ۱۶۰ مرکز مشاوره حضوری تحت نظارت بهزیستی فعال هستند که مردم میتوانند برای حل مشکلات مرتبط با اعتیاد و مسائل روانشناختی به آنها مراجعه کنند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: همچنین خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز به عنوان مرجعی برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی از جمله موارد کودکآزاری و سالمندآزاری به مردم خدمات میرساند.
همایش مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز در مجتمع امام رضا (ع) شهرک نفت با هدف غنیسازی تجربیات شرکتکنندگان در راستای پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.