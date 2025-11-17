به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی زنجان از کشف بیش از ۲۸ هزار لیتر فراورده‌های نفتی قاچاق به ارزش هفت میلیارد ریال در یکی از جاده‌های استان خبر داد.

سرهنگ بدری با اشاره به تداوم طرح‌های پلیس در حوزه مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه کامیون نفتکش در محور‌های مواصلاتی مطلع و با هماهنگی قضایی کامیون موصوف را توقیف کردند.

وی گفت: در بازرسی خودرو کشنده فرآورده‌های نفتی ۲۸ هزار و ۴۲۶ لیتر روغن موتور قاچاق فاقد اسناد و مدارک مثبته کشف که کارشناسان ارزش ریالی این محموله مکشوفه را هفت میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود نیز از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ اصانلو گفت: ماموران کلانتری ۱۱ زرین آباد حین رصد محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس در محور بیجار - زنجان مشکوک شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و مراقبت‌های پلیسی، خودروی مورد نظر متوقف و در بازرسی از آن ۲ دستگاه تلویزیون ۵۰ اینچ و تعداد ۱۶ دستگاه جاروبرقی شارژی قاچاق به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال کشف شد.