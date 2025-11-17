به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صادق حسین‌زاده ملکی در نشست خبری تشریح برنامه‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه کتاب گفت: در سال گذشته ۷۴ هزار دانش‌آموز به‌صورت اختیاری در طرح «کتاب‌نوش» شرکت کردند و درمجموع ۱۴۲ هزار جلد کتاب از میان ۴۲ عنوان مختلف خریداری شد، زیرا معتقدیم در هر موضوع باید دانش‌آموز را با افکار، روحیات و دغدغه‌هایی که دارد به رسمیت بشناسیم که در همین راستا این طرح چند سالی است که در آموزش و پرورش شکل گرفته و یکی از طرح‌های پیشرو و مهم محسوب می‌شود.

در این طرح، دانش‌آموزان از میان کتاب‌هایی که دوست دارند مطالعه کنند، کتاب را انتخاب و تهیه می‌کنند و در چالش‌هایی متناسب با همان کتاب شرکت می‌کنند؛ بدین ترتیب یک تجربه شیرین و فعال از کتاب‌خوانی را در تعامل با دیگران رقم می‌زنند.

وی گفت: طرح «کتاب‌نگاره‌ها» نیز یکی از موضوعات مهم دیگر است. این طرح در قالب «بسته ایرانمون» تعریف شده است. بخشی از این بسته‌ها شامل کتاب‌هایی است که در فضای مدرسه، فرصت مطالعه یک کتاب دیواری کوچک را فراهم کرده‌اند.

این کتاب‌ها معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ صفحه دارند، اما روایت‌های مهمی را منتقل می‌کنند. کار اصلی در این بسته‌ها، نمایشگاهی و روایی است. مدل‌های کتابی قابل نصب و مطالعه در کلاس در اختیار مدارس قرار گرفته است.

حسین‌زاده ملکی اظهار داشت: با همکاری بخش‌ها و دستگاه‌های گوناگون، برنامه‌های ارزشمندی طراحی شده است؛ به‌عنوان مثال پویش «هیس‌طوری» که با همکاری حوزه هنری انجام می‌شود و مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخی، به‌ویژه درباره تاریخ غرب، را با چالش‌ها و بازی‌های جذاب در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. اینها بخشی از برنامه‌های حوزه کتاب معاونت پرورشی و وزارت آموزش و پرورش است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: بخش نخست برنامه به موضوع «ایران» اختصاص دارد. در کتاب‌های درسی، روایت‌های گوناگونی از دفاع از ایران و روایت جنگ دوازده‌روزه را دیده‌اید. در بسته «ایرانمون»، یک نوع فناوری فرهنگی در اختیار مربی قرار گرفته است. در جهت «تحول پرورشی» به‌صورت جدی بر انتخاب‌گری مربی تاکید داریم.

یکی از چرخش‌های راهبردی همین است که وزارتخانه پرورشی از «مرکز صدور دستورالعمل و بخشنامه» به سمت «مرکز ارائه محصولات و خدمات نوین فرهنگی و تربیتی» برای مربیان، مشاوران، اولیا و حتی خود دانش‌آموزان حرکت کند. اولین نمونه مهم و روز این مسیر، موضوع روایت جنگ دوازده‌روزه و هویت ملی ایران بود. ­

حسین‌زاده ملکی با بیان این‌که یکی از برنامه‌های اصلی ما، طرح «سفر کتاب» است، گفت: این طرح، بزرگ‌ترین رویداد کتاب کودک و نوجوان به‌شمار می‌آید که پیش از دوران کرونا برگزار می‌شد، اما پس از آن به‌دلیل شرایط خاص تعطیل شد.

اکنون با قدرت و وسعت بیشتری در حال احیاست و ظرفیت لازم برای پشتیبانی از پنجاه‌هزار نمایشگاه کتاب در مدارس در حال فراهم شدن است. در این سامانه، ناشران حوزه کتاب کودک حضور پیدا می‌کنند و کتاب‌ها به‌صورت امانی در مدارس قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان به آنها دسترسی پیدا کنند. همچنین امکان خرید و فروش مجازی کتاب برای خانواده‌ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه سرفصل دوم در حوزه کتاب، «طرح مشک» با محور چه بخوانیم و چگونه بخوانیم است، افزود: در این طرح، بیش از سه‌هزار کتاب از منظر تربیتی بررسی و ارزیابی شده‌اند. جمعی از کارشناسان مردمی، فرهنگی و تربیتی از سراسر کشور گرد هم آمده‌اند تا کتاب‌ها را از نگاه تربیتی تحلیل کنند. به‌این‌ترتیب، والدین، معلمان و دانش‌آموزان هنگام انتخاب کتاب، می‌توانند از دیدگاه کارشناسان تربیتی بهره‌مند شوند. این سه‌هزار کتاب از منظر شاخص‌های تربیتی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس معرفی شده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: طرح دیگر «کتاب‌زی» است. کتاب، در این طرح، ناظر به تجهیز کتابخانه‌های کلاسی است. طرحی که مشارکت بخش‌های مختلف جامعه را به‌خود اختصاص داده است. به‌طور خاص، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح دنبال می‌شود. امسال فکر می‌کنم حداقل سه‌هزار کتابخانه کلاسی بتوانیم فعال کنیم که اجرای آن آغاز شده و اولویت با مناطق محروم است.

