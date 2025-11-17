به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه راهبردی مدیریت مشارکتی توزیع آب کشت پاییزه در حوضه کرخه با حضور معاونان سازمان آب و برق خوزستان، نمایندگان استانداری خوزستان، جهاد کشاورزی، مدیران شهرستان‌ها و نمایندگان کشاورزان برگزار شد.

در این جلسه پس از تبیین شرایط منابع آب و نیز وضعیت توزیع نهاده‌ها توسط معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان و معاون بهبود تولیدات زراعی سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان هر یک از شهرستان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای بهبود هر چه بهتر توزیع آب و ایجاد شرایط توزیع عادلانه منابع آب محدود حوضه کرخه پرداختند. به همین منظور پس ازبحث و تبادل نظر برنامه زمانی و مکانی توزیع آب تدوین و به تصویب اعضا رسید.

علی شهبازی، معاون مطالعات پایه آب سازمان آب و برق خوزستان، با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت آب گفت: این جلسات فرصتی است برای گذار از مدیریت دستوری به سمت برنامه‌ریزی شفاف و مشارکت محور و در شرایط خشکسالی، تنها راه رسیدن به عدالت در توزیع آب، مشارکت فعال کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی است.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، تغییر فرایند‌های مدیریت منابع آب از حالت یک‌سویه و ابلاغی به برنامه‌ریزی در فضایی شفاف و مشارکتی است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و برنامه‌ای که با مشارکت نمایندگان بخش کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی هر شهرستان به تصویب رسیده، همفکری، همدلی و همکاری شالوده جلسات مدیریت مشارکتی را تشکیل می‌دهد و این رویکرد می‌تواند نقش قابل توجهی در تعدیل اثرات خشکسالی ایفا کند. همچنین با توجه به تداوم شرایط خشکسالی، ضروری است اعضای هر شهرستان نسبت به اطلاع‌رسانی مصوبات جلسه به سایر کشاورزان اقدام کنند.

در این نشست، وضعیت منابع آبی سد کرخه و نیاز‌های آبی اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران برای افزایش بهره‌وری و کاهش تنش‌های آبی تأکید شد.

در ادامه، نمایندگان شهرستان‌ها دغدغه‌ها، چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود برای بهبود توزیع عادلانه آب در شرایط محدودیت منابع را بیان کردند. پس از تبادل نظر، تقویم آبیاری پاییزه برای تمام نقاط حوضه کرخه نهایی و توسط اعضا به تصویب رسید.