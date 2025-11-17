کران خسروی، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی و اعزام به مسابقات فوتبال زیر ۱۸ سال کافا را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تیم ایساتیس کران فارس در قالب تیم فوتبال زیر ۱۸ سال بانوان از امروز تا ۲۹ آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و پروانه کران خسروی، سرمربی تیم، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

ویان کمانگر (کردستان)

دینا قربانی، مریم خلیلی، الینا شهبازی، شیدا رضایی، تارا نوروزی، پریا عزیزی (فارس)

باران حسینی (کرمانشاه)

آرتینا شهابی، فاطمه لطف زاده، مهدیس رستمی (تهران)

ویانا حق شناس، سارا رهنما، ستیا فروزانفر (اصفهان)

تانیا قربانی (گلستان)

مهرسا براری، یسنا جعفرنیا (گیلان)

کوثر طالبی، یکتا نهنگ (مازندران)

سما نوروزی (بوشهر)

مسابقات کافا با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان از ۲۹ آبان تا ۹ آذر در ازبکستان برگزار می‌شود.