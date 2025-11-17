پخش زنده
امروز: -
رقابتهای ۴ جانبه فوتبال العین فرداشب در امارات به پایان میرسد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها در ورزشگاه هزه بن زاید شهر العین برگزار میشود و تیمهای مصر، ازبکستان، ایران و کیپ ورد که همگی به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردهاند در این رقابتها حاضر هستند. برنامه مسابقات به این شرح است:
** برنامه:
* رده بندی - دوشنبه ۲۶ آبان:
مصر - کیپ ورد
* فینال - سه شنبه ۲۷ آبان:
ایر ان - ازبکستان (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه هزه بن زاید در العین)
- تیم ایران پیش از این در دور نیمه نهایی پس از تساوی بدون گل برابر تیم کیپ ورد، در ضربات پنالتی ۵ - ۴ برنده شد.
- تیمهای ایران و ازبکستان تا کنون در ۱۷ بازی به مصاف هم رفتهاند که تیم ایران ۱۰ بار و ازبکستان ۲ بار به پیروزی رسیدهاند. در این دیدارها ایران ۲۰ و ازبکستان ۸ گل به ثمر رساندهاند. آخرین مصاف دو تیم در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در فینال جام کافا در تاشکند با نتیجه ۱ - ۲ به سود ازبکستان خاتمه یافت. مهدی طارمی با ۵ گل بهترین گلزن ایران در دیدارهای رودررو با ازبکستان است و علی دایی و سردار آزمون نیز ۳ گل به ثمر رساندهاند.