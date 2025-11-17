صحت در خبر را فدای سرعت نکنیم
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: اطلاعرسانی در نیروی انتظامی باید با سرعتی متناسب با تحولات پیش رود، اما این سرعت نباید هرگز به قیمت از دست دادن صحت و دقت تمام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار سعید منتظرالمهدی صبح امروز با حضور در لرستان و بازدید از مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این بازدید، سرکشی و ارزیابی وضعیت حوزه فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان و تقدیر از زحمات کارکنان بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به حوزه حیاتی اطلاعرسانی و افکار عمومی، آموزش، مراکز مشاوره و مشارکت عمومی، تأکید ویژهای بر رعایت ۳ اصل سرعت، صحت و دقت در انتشار اخبار داشت.
وی با بیان مطالبی آموزشی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی در نیروی مقتدر انتظامی باید با سرعتی متناسب با تحولات پیش رود، اما این سرعت نباید هرگز به قیمت از دست دادن صحت و دقت تمام شود.به گفته منتظرالمهدی، این سه اصل چون سه ضلع مثلث پایداری هستند و تنها با سنجش دقیق جوانب هر خبر میتوانیم به درستی آن را منتشر کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه سخنان خود، با لحنی الهامبخش، این رسالت را فراتر از یک وظیفه اداری توصیف و تصریح کرد: شما در خط مقدم روایتگری هستید. هر کلمه که از زبان شما جاری میشود، تصویری از پلیس مقتدر، مردمی و خدمتگزار را در ذهن مردم ترسیم میکند،وظیفه ما فقط اطلاعرسانی نیست،وظیفه ما، ساختن پنجرهای شفاف رو به عملکرد خادمان مردم در این مجموعه است.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد: اگر این پنجره غبارآلود شود، مردم از پشت آن، حقیقت را نخواهند دید،پس با قلمها و کلامتان، این پنجره را پاک و شفاف نگه دارید.منتظرالمهدی، کارکنان مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی لرستان را از نیروهای مجرب، پرتلاش، پاسخگو و توانمند در تمامی حوزههای مرتبط با شرح وظایف برشمرد و عملکرد مجموعه را در راستای تحقق اهداف سازمانی مثبت ارزیابی کرد.