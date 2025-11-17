به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار سعید منتظرالمهدی صبح امروز با حضور در لرستان و بازدید از مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این بازدید، سرکشی و ارزیابی وضعیت حوزه فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان و تقدیر از زحمات کارکنان بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به حوزه حیاتی اطلاع‌رسانی و افکار عمومی، آموزش، مراکز مشاوره و مشارکت عمومی، تأکید ویژه‌ای بر رعایت ۳ اصل سرعت، صحت و دقت در انتشار اخبار داشت.