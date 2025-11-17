پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران بر بازنگری و اصلاح فنی و اجرایی قوانین مرتبط با ایثارگران تأکید کرد و خواستار بررسی تخصصی این قوانین در بازه زمانی یکساله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رحیمینسب در نشست شوراهای هماهنگی و ترویج فرهنگ ایثار در زنجان، بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موجود تأکید کرد و خواستار تخصیص فرصتی یکساله برای اصلاح فنی و اجرایی قوانین توسط کارگروههای تخصصی شد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم و جامعه ایثارگران افزود: مقام معظم رهبری همواره حضور میدانی مدیران در استانها و قرار گرفتن در کنار مردم را راهکاری اساسی برای رفع مشکلات دانستهاند.
لطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، نیز در این نشست با اشاره به اجرای تنها ۳۹ درصد از قوانین مرتبط با ایثارگران، این میزان را ناکافی دانست و گفت: عدم اجرای صحیح قوانین، مانعی جدی در بهرهمندی جانبازان و ایثارگران از حداقل امکانات قانونی است.
وی با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی دقیق برای اصلاح مقررات حوزه ایثارگری افزود: افراد جانباز و ایثارگری که کارمند دولت نیستند نیز باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی و حوزه کارگری مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
لطفی همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی و چالشهای موجود در واحدهای منابع انسانی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل بخشنامهها، لازم است جلسات پشتیبانی با همکاری سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا روند اجرای قوانین مربوط به ایثارگران بهبود یابد.