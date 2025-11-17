پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با توجه به شرایط خاص آبوهوایی و غیرحضوری شدن مدارس استان، درخواست اختصاص سهمیه ویژه برای دانشآموزان خوزستان در کنکور سراسری را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر بیان کرد: بر اساس مصوبه سازمان سنجش، سهمیه داوطلبان مناطق درگیر بلایای طبیعی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ به منظور ایجاد عدالت آموزشی و جبران اختلالات تحصیلی ناشی از حوادث غیرمترقبه، سهمیه پنج درصدی خواهد داشت؛ در همین راستا، با توجه به تعطیلی پیدرپی مدارس استان به دلیل آلودگی هوا، درخواست اعطای این سهمیه به دانشآموزان خوزستان ارائه شد.
وی گفت: برای نخستین بار، برای هر ناحیه و منطقه، کارنامه آموزشی صادر و منتشر شده است که در آن وضعیت آموزشی هر شهرستان به صورت جزئی مشخص شده تا روسای آموزش و پرورش، مدیران و معلمان هر منطقه در جریان روند آموزش منطقه خود قرار گیرند.
علیفر ادامه داد: بر اساس اطلاعات جمعآوری شده، خوزستان در پایه یازدهم جزو معدود استانهایی است که رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی داشته است که این امر حاصل تلاش همکاران ستادی، روسای آموزش و پرورش مناطق و همچنین معلمان و مدیران است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه مجموعه تعلیم و تربیت پیچیدگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان بر مبنای یک شاخص آن را ارزیابی کرد، افزود: سنجش آخرین مرحله یادگیری است و هیچگاه نباید سنجش را از آموزش جدا کرد؛ نخستین مرحله، شروع فرآیند آموزش در کلاس درس و آخرین مرحله، سنجش است؛ بنابراین در گام نخست باید چالشها را رفع نمود تا شاهد تغییرات پایدار و صحیح در این حوزه باشیم.
به دلیل آلودگی هوا، از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از ۲۰ روز مدارس استان غیرحضوری بودهاند.