به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران که در جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا چین ۲۰۲۵ موفق به کسب مقام سوم شد، با هدایت شهرزاد مظفر و درخشش ستارگانی همچون مارال ترکمن، آماده رقابت با بهترین‌های دنیا در جام جهانی فوتسال بانوان فیفا ۲۰۲۵ در فیلیپین است. هدف این تیم صعود از گروه D و ادامه راه در مسابقات جهانی است.

در این گزارش آمده است:

تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از کسب مقام سوم در جام ملت‌های آسیا، با انگیزه‌ای مضاعف به سوی جام جهانی فیفا ۲۰۲۵ در فیلیپین گام می‌گذارد.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، در تلاش است تا با بازگرداندن اعتماد به نفس به تیم، اهداف بلند مدت این تیم را در عرصه جهانی تحقق بخشد. تیم ملی ایران که دو دوره اول جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا را به دست آورده است، اکنون با انگیزه مضاعف برای بازپس‌گیری عنوان قهرمانی آسیا و رقابت در سطح جهانی به فیلیپین خواهد رفت.

ستاره‌های تیم

بازیکن برجسته تیم ملی ایران، مارال ترکمان، مهاجم ۲۲ ساله تیم است که در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ – هوهوت با به ثمر رساندن ۶ گل، عنوان خانم گلی را کسب کرد. ترکمان در این رقابت‌ها در نقش گلزن اصلی ایران ظاهر شد و با درخشش خود امید‌های تیم را برای رقابت با تیم‌های قدرتمند جهانی دوچندان کرد. او درباره رقابت با تیم‌های بزرگ جهانی مانند برزیل گفت: اگر می‌خواهید بهترین باشید، باید بهترین‌ها را شکست دهید. من بسیار خوشحال و با انگیزه هستم که می‌توانم مقابل چنین تیم قدرتمندی بازی کنم و توانایی‌های دختران ایرانی را به آنها نشان دهم.

چشم‌انداز تیم ملی ایران

تیم ملی ایران در جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ با برزیل، پاناما و ایتالیا در گروه D قرار دارد. تیم ایران با بازیکنانی، چون فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم و سایر اعضای با تجربه تیم، آماده است تا در این رقابت‌ها با تمام قدرت ظاهر شود. هدف اصلی تیم ملی ایران صعود از گروه خود و رسیدن به مراحل بالاتر این رقابت‌ها است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با انگیزه‌ای قوی و مصمم، در تلاش است تا جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین تیم‌های فوتسال آسیا و جهان تثبیت کند و در رقابت‌های جهانی نمایشی درخور شأن خود داشته باشد.

برنامه مسابقات تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله گروهی به شرح زیر است:

یکشنبه ۲ آذر

برزیل - ایران، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۵ آذر

پاناما - ایران، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

شنبه ۸ آذر

ایران - ایتالیا، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران