۲۶ آبان روز جهانی یادبود قربانیان تصادفات جاده‌ای است؛ روزی برای ادای احترام به جان‌باختگان، حمایت از خانواده‌های داغدار و تأکید بر ضرورت اقدام جهانی برای ایمنی جاده‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روز جهانی یادبود قربانیان سوانح جاده‌ای مناسبتی برای توجه به موارد ایمنی جاده‌ها و تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به ایمنی و معاینه فنی خودروهاست.

فرمانده پلیس راه استان همدان گفت: امسال تاکنون ۲۳۳ نفر در جاده‌های استان همدان بر اثر تصادفات راهنمایی و رانندگی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: سالانه نزدیک به ۴۵۰ نفر در جاده‌های استان همدان جان خود را در تصادف‌های رانندگی از دست می‌دهند و بیش از ۳ هزار نفر هم بر اثر تصادفات راهنمایی و رانندگی مجروح و یا به آسیب‌های جرحی و معلولیت جسمی دچار می‌شوند.

او تصریح کرد: مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای در استان همدان توجه به سرعت موانع راهنمایی و خواب آلودگی رانندگان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان هم گفت: هم اکنون در استان همدان ۳۵ راهدارخانه با ۴۱۴ ماشین سنگین و نیمه سنگین و پشتبانی ۵۴۰ نفر نیروی مستقر در آنها فعال هستند.

حمید پرورشی خرم افزود: انجام ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در مسیر‌های ارتباطی و همچنین ۷۱۵ کیلومتر بهسازی در راستای ارتقای ایمنی جاده‌های استان امسال انجام شده است.

او تصریح کرد: تهیه و نگهداری و نصب ۱۹ هزار تابلو و علایم جاده‌ای هم در استان همدان انجام شده است.

مدیر مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان هم گفت: اورژانس این استان با برخورداری از ۴۵ پایگاه ثابت جاده‌ای به طور شبانه روزی در خدمت هموطنان و مسافران است.

نادر بزم آرام افزود: در هفت ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۴۰۰ ماموریت جاده‌ای برای اورژانس استان ثبت شده است.