شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیهای از آزادسازی سوسنگرد به عنوان یکی از برجستهترین فصلهای تاریخ دفاع مقدس یاد کرد و این حماسه را مایه تقویت روحیه مقاومت و خودباوری ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد، طی بیانیهای اعلام کرد: ۲۶ آبان، یادآور یکی از برجستهترین فصلهای تاریخ دفاع مقدس و نمادی جاودانه از ایمان، همبستگی و ایستادگی ملتی است که در برابر تجاوز رژیم بعث، با تکیه بر باورهای الهی و شجاعت رزمندگان غیور خود راه دشمن را سد کرد. آزادسازی سوسنگرد در سال ۱۳۵۹، با فداکاری یگانهای عملیاتی نیروهای مسلح و نیروهای مردمی جمهوری اسلامی ایران، نقطهعطفی در شکست طرحهای اشغالگرانه و آغاز زوال راهبرد تجاوزکارانه دشمن بود.
این شورا افزود: در این رخداد بزرگ، نقش تعیینکننده و راهبردی مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی)، که در آن ایام بهعنوان نماینده حضرت امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع حضور داشتند، برگ زرینی از مدیریت جهادی و مسئولیتپذیری انقلابی است. ایشان با هوشیاری، درایت و پیگیری بیوقفه، روند تصمیمسازی را از تأخیر و انحراف مصون داشتند؛ راه را بر برخی جریانهای اخلالگر بستند و با هدایت مؤثر، زمینه تحقق عملیات شکست محاصره سوسنگرد را فراهم ساختند؛ عملیاتی که روند پیشروی دشمن بعثی را کند کرد و مسیر پیروزیهای بزرگ رزمندگان اسلام را هموار نمود.
در ادامه این بیانیه آمده است: حماسه سوسنگرد درس روشن آمادگی، وحدت، ابتکار و حضور بهموقع است؛ درسی که امروز نیز در برابر تهدیدهای نوظهور منطقهای و جهانی، راهنما و الهامبخش ملت ایران است. یاد و نام شهیدان این حماسه بزرگ و همه رزمندگانی که در سختترین شرایط با ایمان و غیرت ایستادند، چراغ پایداری ملت و مایه تقویت روحیه مقاومت و خودباوری ملی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، یاد و خاطره شهیدان و حماسهآفرینان آزادسازی سوسنگرد را گرامی داشت و تأکید کرد: تبیین این رخداد سرنوشتساز، انتقال پیام مقاومت به نسلهای آینده و بهرهگیری از تجربههای دفاع مقدس در مواجهه با چالشهای امروز، وظیفهای ملی و مستمر است.