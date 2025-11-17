پخش زنده
قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم کشور و برخورداری از ظرفیتهای تولیدی، جایگاه ویژهای برای استان مرکزی در توسعه صنایع تبدیلی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: موقعیت راهبردی استان مرکزی زمینهساز حضور شرکتهای بزرگ و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در این منطقه شده است.
محمد خالدی در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی دام در حال ساخت داودآباد اراک، افزود: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم کشور و برخورداری از ظرفیتهای تولیدی، جایگاه ویژهای در توسعه صنایع تبدیلی دارد.
خالدی ابراز داشت: تاکنون کشتارگاه صنعتی و پیشرفته در استان مرکزی وجود نداشته اما با تخصیص منابع در سال گذشته، پروژه احداث کشتارگاه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجرا است و تکمیل آن میتواند حلقه اتصال تولید دام به بازار مصرف را تقویت کند.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حضور شرکتهای بزرگ استان مرکزی در بخش فرآوری، افزود: موقعیت راهبردی این منطقه باعث شده سرمایهگذاران توجه ویژهای به صنایع تبدیلی و تکمیلی داشته باشند و این روند میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
خالدی این را هم گفت که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مسئولان استانی و بانک کشاورزی حمایتهای لازم را برای تکمیل پروژههای دام و فرآوری در استان انجام خواهد داد تا ظرفیتهای موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.