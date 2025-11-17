به گزارش خبرگزاری صداوسیما شهریار نقی‌زاده مدیر کل بازرگانی خارجی راه آهن گفت: از ابتدای امسال تا کنون در مجموع بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن انواع محموله‌ها از طریق ریلی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته، به میزان ۵۵۰ هزار تن معادل ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی ادامه‌داد: اعمال سیاست تعرفه‌ای هوشمند و شناور، تغییر فرایندهای تامین واگن امدادی، تسهیل تردد واگن‌های ایرانی در خارج از شبکه ریلی کشور و حمایت از بخش خصوصی دارای صلاحیت و توانمند، به عنوان بازوهای اجرایی صنعت حمل و نقل ریلی از مهمترین اقدامات انجام شده است که در تحقق این مهم نقش داشته است.

وی، ثبت این آمارها را نتیجه تبیین دیپلماسی ریل‌پایه در اجلاس‌ها، همایش ها و توافقات چندجانبه در بین کشورهای واقع در کریدورهای شرقی- غربی و شمالی- جنوبی برشمرد که مقدمه ای برای خیز جدید در جهت رشد ترانزیت بار ریلی است. قنبرزاده ادامه‌داد: مطابق آمارها، طی هفت سال پیش از دولت چهاردهم، در مجموع هفت قطار باری از چین به ایران وارد شده بود، این در حالی است که در دولت چهاردهم تاکنون ۳۱ قطار از چین و ۴۷ قطار از روسیه به ایران وارد شده است.