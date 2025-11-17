رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پالایشگاه دهم پارس جنوبی گفت این پالایشگاه توانست با انجام مجموعه‌ای از تعمیرات کلیدی، عملیات پیشگیرانه و نوآوری‌های فنی، ظرفیت تولید آب شیرین خود را از ۱۳۰ مترمکعب در ساعت به ۲۰۰ مترمکعب در ساعت برساند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رحیمی، از اجرای موفق مجموعه‌ای از عملیات تعمیراتی و فنی با هدف ارتقای ظرفیت تولید آب شیرین خبر داد و گفت: «پالایشگاه دهم با اجرای تعمیرات تخصصی و عملیاتی نوآورانه توانست ظرفیت تولید آب شیرین خود را از ۱۳۰ مترمکعب در ساعت به ۲۰۰ مترمکعب در ساعت برساند و پایداری کامل در تأمین آب مورد نیاز واحد‌های فرآیندی را محقق کند.»

رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پالایشگاه دهم پارس جنوبی،با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های تولید آب شیرین در پالایشگاه افزود: «در این پالایشگاه سه دستگاه آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که طی سال‌های اخیر هر کدام در دو نوبت تحت عملیات اسیدشویی قرار گرفته‌اند و این روند نقش مؤثری در حفظ راندمان و کیفیت تولید داشته است.»

تعمیرات کلیدی و بازگشت به ظرفیت طراحی

رحیمی درباره مهم‌ترین اقدامات امسال توضیح داد: «عملیات تعویض کامل تیوب‌های پکیج نخست به‌دست واحد تعمیرات پالایشگاه با موفقیت انجام شده و این پکیج هم‌اکنون با ظرفیت اسمی طراحی‌شده در مدار تولید قرار دارد. این اقدام یکی از عوامل اصلی افزایش راندمان و پایداری تولید آب شیرین محسوب می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای تعویض تیوب‌های پکیج دوم و سوم تا پایان سال افزود: «با تکمیل این طرحها، ظرفیت تولید آب شیرین پالایشگاه به سقف طراحی خود بازمی‌گردد و شبکه تأمین آب کاملاً پایدار خواهد شد. در حال حاضر حجم تولید آب شیرین از نیاز عملیاتی واحد‌های فرآیندی فراتر رفته است که بیانگر عملکرد باثبات و مطلوب سامانه‌های تصفیه است.»

تداوم پایش و تعمیرات پیشگیرانه

رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پالایشگاه دهم در پایان تأکید کرد: «تداوم اسیدشویی‌های منظم، پایش کیفی و کمی مواد شیمیایی و اجرای تعمیرات پیشگیرانه سه رکن اصلی در حفظ پایداری و افزایش راندمان تولید آب شیرین در پالایشگاه دهم پارس جنوبی به‌شمار می‌روند.»