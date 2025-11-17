مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع شیر، حفظ کیفیت و سلامت محصول و ایجاد سازوکار شفاف برای قراردادها، از برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛علی‌اکبر صمیمی، در جلسه هماهنگی طرح توزیع شیر در مدارس با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد با اشاره به اهمیت مصرف لبنیات در رشد و سلامت کودکان و تامین به موقع شیر مدارس استان گفت: مصرف منظم شیر از سنین پایین نقش مهمی در پیشگیری از سوءتغذیه و تقویت سیستم ایمنی دانش‌آموزان دارد و باید به‌صورت مستمر تضمین شود.

وی افزود: تغذیه سالم دانش‌آموزان نقش مهمی در رشد جسمی، تمرکز و یادگیری آنها دارد و دسترسی به مواد لبنی باکیفیت، به‌ویژه شیر، می‌تواند از بروز سوءتغذیه و کمبودهای تغذیه‌ای در سنین ابتدایی جلوگیری کند.

صمیمی ادامه داد: اجرای برنامه توزیع شیر در مدارس، فرصت ایجاد عادت مصرف لبنیات سالم از سنین کودکی و ارتقای سلامت عمومی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

نمایندگان شرکت‌های لبنی نیز آمادگی خود را برای تأمین شیر، نیروهای انسانی و تجهیزات خط تولید اعلام و پیشنهاداتی درباره عقد قرارداد ارائه کردند.