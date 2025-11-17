پخش زنده
احمدعلی خلوصی جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس در شیراز به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احمدعلی خلوصی جانباز ۷۰ درصد قطع نخاع پس از تحمل ۴۳ سال درد و رنج ناشی از جراحات جانبازی به شهادت رسید.
احمدعلی خلوصی خرداد ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی جنوب از ناحیه گردن قطع نخاع شد و به درجه رفیع جانبازی نائل شد.
پیکر مطهر این شهید والامقام، ساعت ۹ صبح فردا سهشنبه ۲۷ آبان از حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین علیهالسلام تشییع و در گلزار مطهر شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده می شود.