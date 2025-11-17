مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به ایمن سازی ۹۰ درصد تابلو‌های برق گفت: افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات برق برای عموم مردم و همکاران از رسالتهای این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرج نیا اظهار کرد: جمع آوری سیم‌های لخت شبکه توزیع و جایگزین کردن کابل خود نگهدار در حال انجام است و در حال حاضر نسبت تبدیل این نوع سیم‌ها در تبریز به ۸۰ درصد رسیده که هم موجب پایداری شبکه و هم ایمنی شهروندان می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش محیط زیست نیز جایگزین کردن کابل‌های خود نگهدار، کار زدن شاخه‌های خطرآفرین و در برخی مواقع تنه زنی را به حداقل رسانده است.

فرج نیا گفت: همچنین برای خارج کردن شبکه روشنایی معابر از داخل شاخ و برگ درختان و جلوگیری از قطع آنها، طرح افزایش طول بازوی تیر برق‌ها از نیم متر به ۳ متر در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز ادامه داد: همچنین برای ارتقاء بهداشت حرفه‌ای ایمنی و محیط زیست و استفاده از نکته نظرات صاحبان اندیشه، دومین همایش «بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست» با مشارکت هشت شرکت توزیع برق شمال غرب کشور ۲۷ و ۲۸ آبان ماه به میزبانی توزیع برق تبریز برگزار می‌شود که در آن ۵۰ نفر از فعالان این حوزه حضور دارند.

فرج نیا با اشاره به نتایج مورد انتظار از این همایش گفت: استفاده از اندیشه‌ها و نکته نظرات افراد حاضر و برگزاری نمایشگاه توانمندی و تخصصی ایمنی، یکی از نتایج مورد انتظار از این همایش است.

وی ادامه داد: به دنبال انتشار فراخوان این همایش ۹۷ مقاله به دبیرخانه رسید که ۶۶ مورد پذیرفته شد و ۵ مقاله برتر در این همایش ارائه می‌شود ضمن اینکه ۸ مقاله نیز به صورت بروشور توضیح خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌های توزیع برق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قزوین، کردستان و شرکت توزیع برق تبریز در این همایش حضور دارند.

فرج نیا همچنین به بازرسی‌های این شرکت از تابلو برق‌ها و دریچه‌های تیر‌های برق سطح شهر اشاره و اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ سال نهضت افزایش ایمنی برق در شرکت توزیع برق بود و در این راستا تمامی تابلو‌های برق فشار ضعیف و دریچه‌های تیر‌های برق مورد بازرسی قرار گرفت و ایرادات رفع شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در سال گذشته بالای ۹۰ درصد از تابلو برق‌ها و دریچه‌های تیر برق را مجهز به قفل کردیم تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری کنیم و ۲۴ ساعته در حال پایش این موارد هستیم.

فرج نیا اضافه کرد: همچنین در راستای حفاظت محیط زیست، ۱۵۰ هزار چراغ گازی را با چراغ‌های ال‌ای دی جایگزین کردیم که نتیجه آن کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق در معابر بوده است.

وی گفت: مصرف سالانه چراغ‌های معابر در تبریز ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت است که با جایگزین کردن این چراغ‌ها به ۳۰ میلیون کیلووات ساعت در سال کاهش می‌یابد.

وی همچنین از برنامه این شرکت برای اجرای طرح جایگزین کردن سیم‌های لخت با کابل‌های خود نگهدار در شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولتی در تبریز تا پایان سال خبر داد.