اجلاس سراسری استانداران استانها و کشورهای حاشیه دریای خزر فردا و پس فردا با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» در گیلان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان با اشاره به حضور وزیر امور خارجه در روز دوم اجلاس افزود: اجلاس سراسری استانداران استانهای حاشیه دریای خزر ۲۷ و ۲۸ آبان، با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» در تالار مرکزی رشت برگزار میشود.
هادی حق شناس افزود: این اجلاس بین المللی با حضور نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استانهای ساحلی کشور از جمله گیلان، گلستان، مازندران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر برگزار میشود که بستری ارزشمند برای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و بندری میان کشورهای حاشیه خزر است.
وی با بیان اینکه این اجلاس شامل یک مراسم افتتاحیه، یک اختتامیه و ۳ پنل تخصصی است گفت: در روز افتتاحیه پنلهای تخصصی با عناوین: «اقتصاد، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» برگزار میشود.
همچنین نمایشگاه بین المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین با عنوان «کاسپین اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۷ تا ۳۰ آبان در منطقه آزاد انزلی برگزار میشود.
این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است.