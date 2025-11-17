واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار اراضی ملی برای حفاظت محیط زیست در قزوین
تفاهمنامه واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی به محیط زیست میان ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان قزوین امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ در این تفاهمنامه مقرر شد ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان به سازمان محیط زیست واگذار شود تا با هدف حفاظت از عرصههای طبیعی و گونههای جانوری مدیریت شود.
این اراضی در بخشهای الموت، طارم و منطقه باشگل تاکستان واقع شده است و به عنوان زیستگاههای مهم طبیعی و حیاتوحش استان شناخته میشوند.
هاشمی، مدیرکل محیط زیست استان در این نشست گفت: این اقدام برای نخستین بار در کشور به صورت رسمی انجام شد و پشتوانهای مهم برای حفاظت و مطالعات علمی در عرصههای طبیعی استان خواهد بود.
وی با اشاره به استقرار نیروهای محیطبانی و احداث پاسگاههای جدید در مناطق حفاظتشده الموت، طارم و باشگل تاکستان افزود: تا پایان بهمنماه چند پاسگاه محیطبانی به بهرهبرداری خواهد رسید.
هاشمی تأکید کرد: رویکرد مدیریت محیط زیست استان بر حفاظت مشارکتی است و مردم به عنوان ذینفعان اصلی باید در این فرآیند سهیم باشند.
مدیرکل محیط زیست استان همچنین از برنامههای مطالعاتی مشترک با دانشگاهها برای حفاظت از گونههای نادر جانوری و ثبت این مناطق به عنوان بانک ژن گیاهی و جانوری خبر داد و گفت: بر اساس اصل پنجاه قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفهای عمومی است و باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی در ادامه به برنامه ارتقای بخشی از مناطق حفاظتشده استان به پارک ملی اشاره کرد و افزود: قزوین جزو معدود استانهایی است که پارک ملی ندارد و مطالعات لازم برای پیشنهاد ایجاد آن در حال انجام است.
هاشمی این اقدام را گامی بلندمدت برای ایجاد ذخیرهگاه ژنتیکی جهانی دانست.
وی همچنین از طرحهای مطالعاتی برای تکثیر و رهاسازی گونههای جانوری از جمله آهو و گوزن زرد ایرانی خبر داد و گفت: این طرحها با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد تا علاوه بر حفاظت، توسعه پایدار برای جوامع محلی نیز محقق شود.
واگذاری اراضی ملی به محیط زیست برای حفاظت بهتر در قزوین
آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم گفت: هدف از این واگذاری، ارتقای سطح مدیریت و کنترل در عرصههای طبیعی است و سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی میتواند حفاظت مؤثرتری را اعمال کند.
اسدی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی نیز به عنوان دستگاه اجرایی و عملیاتی همچنان در کنار محیط زیست خواهد بود و هرگونه همکاری لازم برای حفاظت بیشتر از این اراضی انجام خواهد شد.
خمسه، بازرس کل استان هم گفت: یکی از تکالیف اصلی دستگاهها حفاظت درست از محیط زیست است و اگر اراضی در اختیار این حوزه قرار نگیرد، مشکلات جدی برای آن به وجود خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی محیط زیست کشور از نخستین مصوبه تاکنون نزدیک به سی سال قدمت دارد، افزود: تاکنون تبادل رسمی اراضی در حوزه محیط زیست صورت نگرفته بود و این اراضی در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار داشت.
خمسه تأکید کرد: واگذاری رسمی این اراضی به محیط زیست میتواند آثار مهمی در حفظ گونهها، جلوگیری از تصرفات و تعدی به منابع عمومی داشته باشد.
وی افزود: از این پس دستگاهها باید قاطعانه در مسیر حفاظت از محیط زیست استان عمل کنند تا عرصههای طبیعی و منابع ملی به بهترین شکل صیانت شوند.
صفیخانی معاون اقتصادی استاندار هم گفت: این رویداد برای نخستین بار در کشور به صورت رسمی انجام شده و میتواند زمینهساز حفاظت بهتر از گونههای جانوری و گیاهی و همچنین توسعه اکوتوریسم در استان باشد.
صفیخانی تأکید کرد: بخشی از این اراضی نیز قرار است به پارک ملی تبدیل شود که یکی از بزرگترین اقدامات در حوزه جنگل و منابع طبیعی استان خواهد بود.