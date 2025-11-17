المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ پایان کار سفیدی در جودو

مصطفی سفیدی در نخستین مبارزه خود در مسابقات جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان شکست خورد و با توجه به باخت حریفش نتوانست به مبارزاتش ادامه دهد.