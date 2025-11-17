المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ پایان کار سفیدی در جودو
مصطفی سفیدی در نخستین مبارزه خود در مسابقات جودو بازیهای المپیک ناشنوایان شکست خورد و با توجه به باخت حریفش نتوانست به مبارزاتش ادامه دهد.
مصطفی سفیدی یکی از نمایندگان ایران بود که در این روز از مسابقات روی تاتامی المپیک رفت. این ملی پوش وزن ۸۱ کیلوگرم اولین مبارزه خود را برابر حریفی از الجزایر برگزار کرد. در این مبارزه سفیدی متحمل شکست شد. بدین ترتیب نتیجه حریف الجزایری تعیین کننده وضعیت این ملی پوش جودو ناشنوایان کشورمان برای ادامه مبارزات شد.
در ادامه نماینده جودو الجزایر هم شکست خورد و بدین ترتیب سفیدی از حضور در جدول شانس مجدد بازماند و از گردونه رقابتها کنار رفت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.