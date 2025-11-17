بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرمرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر هدف از این آیین را پاسداشت جایگاه نویسندگی و حمایت از اصحاب قلم دانست و اظهار کرد: نویسندگان حافظه تاریخی و فرهنگی کشورهستند و پشتیبانی از انتشار آثار آنان زمینهساز اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
نرگس صداقت با اشاره به اینکه والاترین و کاملترین کتاب، قرآن کریم است که خود را «نور» و «کتاب مبین» معرفی میکند، افزود: گرامیداشت بزرگان عرصه قلم موجب ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگی میان دانشگاهیان، فرهنگدوستان و پژوهشگران میشود.
مدیرمرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر در ادامه از نمایشگاهی در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی خبر داد که شامل ۲۲ سند ارزشمند در ۲۶ برگ است؛ اسنادی درباره روند تحول کتابداری از دورههای نخست جذب تا بکارگیری تا شکلگیری کتابخانههای نوین امروزی، که قدیمیترین سند این مجموعه به سال ۱۳۰۵ و اداره معارف خوزستان تعلق دارد.
نصرالله شفیعی نویسنده و پژوهشگر حوزه اسلامشناسی نیز با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی، این ایام را فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت مطالعه دانست و گفت: در این مراسم هفت اثر از مجموعه تازه چاپشده من رونمایی شد که هر یک در زمینههای مختلف نگارش شدهاند.
وی درباره این آثار توضیح داد: کتاب «تاریخ و علوم قرآن در آثار شهید مطهری» در حوزه تخصصی اسلامشناسی قرار دارد و خلأ موجود در مطالعات قرآنی آثار استاد مطهری را تکمیل میکند، کتاب «انقلاب در روستا» خاطرات شخصی من از دوران انقلاب اسلامی در زادگاهم است و اثر «روستای من در قاب دو تصویر» به مقایسه شرایط پیش و پس از انقلاب در همان روستا میپردازد.
وی ادامه داد: در کتاب «عمودهای عاشقی» خاطرات سفر زیارتی اربعین و عتبات عالیات بیان شده و دو اثر داستانی «ستارههای حسود و ماه درخشان» برای گروه سنی کودک، با رویکرد اخلاقی و فولکلور محلی نوشته شدهاند، همچنین کتاب «درسهای اعتقادی و اخلاقی از صحیفه سجادیه» بر پایه پنجاه وچهار دعای امام سجاد علیهالسلام گردآوری و تفسیر شده است.
شفیعی با اشاره به نویسندگی و چاپ بیش از ۲۳ کتاب در سالهای اخیر گفت: تیراژ آثار بسته به موضوع بین پانصد تا هزار نسخه است که افزایش هزینههای چاپ، نویسندگان را برای انتشار آثار جدید با دشواری روبهرو کرده است.
این نویسنده از مسئولان و خانوادهها خواست تا کتاب را بخشی از نیاز و سبد زندگی خود بدانند، همانگونه که جسم نیاز به تغذیه دارد، روح انسان نیز باید با مطالعه و کتاب تغذیه شود و فضای مجازی نمیتواند جایگزین کتاب شود.
وی در پایان تأکید کرد: هیچ رسانهای کارکرد ژرف کتاب در انتقال فرهنگ، اخلاق و بینش را ندارد و همه باید در گسترش فرهنگ مطالعه و حمایت از نویسندگان گام بردارند.