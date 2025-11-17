رونمایی از هفت کتاب نویسنده بوشهری همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی

به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، آیین رونمایی از آثار تازه منتشرشده نصرالله شفیعی نویسنده و پژوهشگر هم‌استانی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر با حضور شماری از پژوهشگران و نویسندگان برگزار شد.