به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان کهگیلویه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودروی پراید را کشف و به مالباخته تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به این که تلاش برای دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد به شهروندان توصیه کرد: وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی پیشگیری از سرقت از قبیل قفل پدال قفل فرمان ، دزدگیر، سویچ مخفی و.... مجهز کرده و در صورت هرگونه موارد مشابه بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.