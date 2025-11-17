شاخص کل بورس امروز با افزایش ۳۴ هزار و ۹۶۳ واحدی معادل ۱.۱۱ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۵۱ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۵۶۶ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد در سطح ۹۲۲ هزار و ۵۰۴ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به حدود ۹ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات امروز، ۵۷ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت و صف خرید در حال معامله بودند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۶۵ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.